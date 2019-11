Paola Caruso e Moreno Merlo si sono lasciati, lo sfogo dell’ex bonas: “Scioccata mi ha fatto del male, è inqualificabile”

Un breve ma intenso video che mostra Paola Caruso delusa e sofferente dopo la fine della sua storia d’amore con Moreno Merlo è stato mostrato nella puntata di Domenica Live in onda oggi 17 novembre 2019. Da giorni infatti si vocifera che tra l’ex tentatore di Temptation Island a la Caruso la storia fosse finita. Da Novella 2000, l’ex Bonas di Avanti un altro aveva fatto sapere che la storia era terminata e che i motivi della rottura fossero ben più gravi di un tradimento. Oggi Barbara d’Urso ha spiegato che la Caruso racconterà molto presto tutto quello che è successo tra lei e Merlo che chiaramente non stanno più insieme. La conduttrice di Domenica Live si è detta molto dispiaciuta perchè sperava che questa volta Paola avesse davvero incontrato una persona speciale con cui stare. Ma a quanto pare Paola ha sofferto di nuovo, anche adesso che è madre e che dovrebbe concentrarsi sul suo piccolo Michelino. Pensava di aver trovato una persona giusta e invece si sbagliava. In lacrime commenta: “Forse quando una donna è innamorata non si rende conto di quello che succede, fa finta di non vedere” ha detto Paola. Un video molto breve dal quale però si intuisce che Paola crede che Merlo sia stato con lei per visibilità, per farsi strada nel mondo dello spettacolo. Il suo rammarico più grande è legato al fatto che Moreno ha fatto parte si della sua vita ma anche di quella del piccolo Michelino. La Caruso rivede le foto del battesimo e amareggiata in lacrime commenta che si vederà sempre le immagini di quell’uomo che tanto l’ha fatta soffrire insieme al piccolo in un giorno così speciale.

TRA MORENO MERLO E PAOLA CARUSO E’ FINITA: CHE COSA HA FATTO L’EX TENTATORE ALLA BELLA CALABRESE?

“Sono scioccata per quello che mi è successo” commenta nel video che ha registrato per la d’Urso la bella Paola. “Sono successe delle cose molto gravi che hanno portato alla rottura, il rapporto non si può recuperare” ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei famosi nel suo video per Barbara.

Oggi di Moreno ne parla come di una persona orrenda. “Ma poi quello che mi ha fatto, nessuno mi ha mai fatto qualcosa del genere, non ci sono parole, inqualificabile” ha concluso Paola.