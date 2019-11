Antonella Clerici paparazzata davanti casa scrive poi la struggente dedica d’amore a Vittorio Garrone (Foto)

Un’altra foto da Arquata Scrivia ed è Antonella Clerici a pubblicare lo scatto, una paparazzata di Vittorio Garrone davanti la loro casa. Sembra sia pronta per una gita in montagna ma lei ricorda che abita nel bosco ed è la sua gioia, la scelta giusta che conferma in ogni post dedicato alla sua nuova vita. Look perfetto per percorrere le strade in cui adesso vive e in questo periodo tra freddo e pioggia c’è la stagione che adora. Le basta il sorriso e di certo il grigio del cielo non la rende triste. I colori e le stampe indossate dicono ben altro e orgogliosa condivide tutto sul suo profilo social. La foto scattata davanti casa in un giorno come tanti è del suo compagno, adesso è lui che le ruba gli scatti, che fa da paparazzo. Poi arriva una dedica dolcissima e struggente al tempo stesso, una poesia per il suo compagno, versi che Antonella Clerici conosce bene e che ha voluto condividere poco fa per dichiarare ancora una volta il suo amore a Vittorio, per dirgli “Tienimi per mano”.

ANTONELLA CLERICI DEDICA A VITOTRIO GARRONE UNA POESIA DI HERMANN HESSE

“Mi ha emozionato. Per questo ve la ripropongo…amo da sempre la poesia. Mi fa riflettere, commuovere, apre la mente e il cuore. In pochi versi si apre un mondo” commenta Antonella Clerici dedicando al suo amore questi versi.





“Tienimi per mano al tramonto,

quando la luce del giorno si spegne e l’oscurità fa scivolare il suo drappo di stelle…

Tienila stretta quando non riesco a viverlo questo mondo imperfetto…

Tienimi per mano…

portami dove il tempo non esiste…

Tienila stretta nel difficile vivere.

Tienimi per mano…

nei giorni in cui mi sento disorientato…

cantami la canzone delle stelle dolce cantilena di voci respirate…

Tienimi la mano,

e stringila forte prima che l’insolente fato possa portarmi via da te…

Tienimi per mano e non lasciarmi andare…

mai…”.

E’ una delle poesie più note, una di quelle che fa desiderare di avere qualcuno a cui poterla dedicare. Antonella come tanti ha la fortuna di poter leggere questi versi ed emozionarsi perché c’è chi le tiene la mano e desidera sia per sempre.