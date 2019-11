Filippo Nardi prova a baciare Barbara d’Urso in diretta a Pomeriggio 5: imbarazzo per la conduttrice

Da qualche mese si dice che tra Barbara d’urso e Filippo Nardi ci possa essere una dolce storia d’amore. Relazione che entrambi hanno smentito in diverse occasioni. Di recente è stata proprio la conduttrice a ribadire che tra lei e il Nardi ci sia solo una bellissima amicizia. Lo aveva fatto anche durante un collegamento dopo l’incidente in motorino di Filippo, che lo ha costretto a letto. In quella occasione il Nardi si era lasciato andare a battute facendo intendere che la d’Urso conoscesse bene casa sua e che poteva essere l’infermiera perfetta. Barbara in modo ironico aveva risposto alle frecciate del conte, ribadendo che tra loro c’è solo una bella amicizia. Ma nella puntata di Pomeriggio 5 in onda il 18 novembre 2019, Filippo Nardi ha fatto un gesto che di certo alimenterà il gossip e farà molto chiacchierare. Visto che di recente Barbara d’Urso ha baciato sulle labbra Gabriel Garko, anche lui avrebbe voluto farlo.

FILIPPO NARDI VUOLE BACIARE BARBARA D’URSO MA LEI NON ACCETTA

Approfittando dello spazio dedicato al gossip, in particolare anche oggi si è parlato della storia legata al presunto tradimento di Ambra Lombardo con Gaetano Arena ai danni di Kikò Nalli, il Nardi ha preso parola. “Diamo a tutti qualcosa di cui parlare davvero, baciamoci” ha detto Filippo. Avvicinandosi alla conduttrice le ha chiesto quindi di dargli un bacio visto che lei non si è fatta problemi a baciare il bell’attore torinese per cui non dovrebbe dispiacersi di questo bacio! Ma la conduttrice lo ha inviato a tornare al suo posto, negando quindi il bacio, non senza imbarazzo!

“Portiamo il nostro rapporto a un livello superiore” ha detto il Nardi, invitando la conduttrice a baciarlo. “Ti bacio la prossima volta” ha detto la d’Urso mentre il Nardi incitava il pubblico chiedendo il classico bacio bacio bacio…

Per questa volta quindi niente bacio, solo un grande imbarazzo!