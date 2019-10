Filippo Nardi a Pomeriggio 5 dopo l’incidente: “Ho perso la mobilità alle gambe”

Protagonista di una breve intervista nella puntata di Pomeriggio 5 in onda oggi 18 ottobre 2019, Filippo Nardi che ha raccontato alla d’Urso quello che è successo ieri. Era in motorino ed è stato travolto, portato in ospedale ogg è di nuovo a casa ma non è in ottima forma. “Se qualcuno vuole andare a recuperare pezzi di Filippo Nardi in giro a Firenze lo può fare” ha scherzato il Nardi. L’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato con il sorriso quello che è successo. Un brutto incidente stradale, probabilmente la persona che era nella macchina che lo ha travolto mentre era in scooter non si è forse accorta di nulla. Diverse contusioni su gambe, testa, braccia. “Ho perso anche un pezzo di polpastrello se lo trovate e me lo spedite” ha detto Filippo. Poi alcuni ragazzi lo hanno aiutato ed è stato portato in ospedale. “Pensa che nella sala di attesa tutti mi chiedevano come sta Barbara” ha scherzato Filippo. La conduttrice quindi lancia un appello: se qualcuno pensa di essere la persona che ha travolto Filippo, si metta in contatto con lui o con noi.

FILIPPO NARDI A POMERIGGIO 5 DOPO L’INCIDENTE STRADALE: HA PERSO LA MOBILITA’ ALLE GAMBE

“La vita diventa davvero difficile, se avete dei nonni che hanno bisogno aiutateli” ha detto Filippo commentando l’incidente. Purtroppo per il momento ha perso la mobilità alle gambe e spera di recuperare il prima possibile. “Adesso qui con me ci sono Zac e la mamma di Zac e la mia vicina di casa, aspetto anche te” ha detto Filippo.

Nonostante al momento Filippo non possa neppure camminare ha continuano a scherzare corteggiando Barbara d’Urso. Come saprete da qualche mese si vocifera su una presunta relazione tra Filippo e Barbara, smentita comunque da entrambi. Il conte Nardi in ogni caso rassicura tutti: si rimetterà presto e tornerà in forma!