Matrimonio bis per Benedetta Rossi, la famosa cuoca ha sposato per la seconda volta suo marito alle Hawaii (Foto)

Anniversario di matrimonio speciale per Benedetta Rossi e suo marito, a dieci anni dal sì hanno rinnovato le promesse e sono riusciti a realizzare il desiderio di ripetere tutto alle Hawaii (foto). Qualche mese fa, con una storia su Instagram la famosa cuoca di Fatto in casa per voi e padrona di casa di Fatto in casa da Benedetta, seguiva emozionata suo marito che al telefono organizzava i primi passaggi per il loro matrimonio bis. Sogno realizzato, la coppia è volata di nuovo alle Hawaii e lei confessa che si sono emozionati proprio come quel lontano giorno di 10 anni fa. Benedetta e Marco sono una coppia dolcissima, a 47 anni la Rossi può contare tante soddisfazioni e tra queste c’è di certo la sua famiglia. Una cerimonia romanticissima sulla spiaggia, collane di fiori al collo, piedi nudi sulla sabbia e niente abito bianco per la sposa. Benedetta Rossi non smentisce la sua semplicità, ha indossato un bellissimo abito rosso ma soprattutto il suo sorriso.

BENEDETTA ROSSI MOSTRA LE FOTO DEL SUO ANNIVERSARIO SPECIALE ALLE HAWAII

Si sono sposati per la seconda volta ma si sono anche regalati un viaggio fantastico. Nelle storie di Instagram il relax degli sposi, la Rossi che mostra in anteprima il vestito scelto per rinnovare le promesse e poi la spiaggia, i fiori, le escursioni.





“Oggi, 19 Novembre 2019 al tramonto, abbiamo rinnovato le nostre promesse di matrimonio…ci siamo emozionati proprio come 10 anni fa” ha scritto nella didascalia la cuoca che ci regala tantissime ricette da You Tube alla tv. Un lavoro che è iniziato un po’ per gioco ma poi con la condivisione online delle sue ricette genuine è arrivato il successo. Benedetta Rossi e il suo Marco sono alle Hawaii già da un po’ di giorni, continuano a godersi le meraviglie del posto, i ricordi che li legano, il loro semplice e bellissimo amore.





Matrimonio bis per Benedetta Rossi, la famosa cuoca ha sposato per la seconda volta suo marito alle Hawaii (Foto) ultima modifica: da