Simona Ventura pazza di gioia per il suo matrimonio e la luna di miele con Giovanni Terzi (Foto)

E’ al settimo cielo Simona Ventura e con lei anche Giovanni Terzi, insieme sono sulla copertina della rivista Oggi, protagonisti per l’annuncio del loro matrimonio (foto). La conduttrice conferma tutto e su Instagram pubblica entusiasta la copertina del settimanale. Non si aspettava una foto come quella pubblicata ma sapeva che la notizia delle sue nozze avrebbe acceso il gossip. Originale come sempre la Ventura ha però invertito un po’ di cose perché se il matrimonio ci sarà e di certo diventerà la signora Terzi nel 2020, forse potrebbero non avere tempo per la luna di miele e infatti l’hanno anticipata, sono a Mauritius. “Crederci sempre… arrendersi mai” è il motto di SuperSimo, tante volte lo ha ripetuto in tv durante i suoi programmi e questa volta è una follower che lo scrive tra i commenti volendo dire che prima o poi l’amore vero arriva e ti sposa.

SIMONA VENTURA COME SARA’ IL SUO ABITO DA SPOSA

La curiosità per i dettagli delle nozze del 2020 è già molto alta, ci chiediamo tutti come sarà l’abito da sposa della conduttrice. Ricordiamo le foto del matrimonio in chiesa con Stefano Bettarini, la moda era molto diversa, parliamo di tanto tempo fa, ma immaginiamo che la Ventura riuscirà a stupire ancora.





“Succederà all’improvviso, nel 2020 e questa a Mauritius è la nostra luna di miele in anticipo” si legge sulla copertina di Oggi e basta già questo per fare sognare tutti. Davvero tutto un po’ invertito per la coppia che in questo momento è in luna di miele poi andrà a convivere nel nuovo nido d’amore scelto per la loro famiglia allargata e infine dirà sì. Questa volta sarà per sempre, un amore nato da poco dopo l’addio a Gerò Carraro ma un amore che rende tutti felici. Attendiamo il seguito.