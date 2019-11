Moreno Merlo rende privato il suo profilo Instagram: andrà in tv per replicare a Paola Caruso? Intanto scrive sui social: interpretazione da Oscar

Sembravano una coppia felice Paola Caruso e Moreno Merlo almeno fino alla notizia della fine della relazione. A sorprendere ancor di più sono state le accuse che la stessa Paola ha fatto al suo ormai ex fidanzato durante Domenica Live. La ex bonas di Avanti un Altro! ha affermato che Moreno Merlo era solo in cerca di soldi e visibilità mentre lei si fidava ciecamente di lui lasciandolo anche da solo insieme al piccolo Michelino. Paola Caruso ha ancora raccontato che durante una litigata tra lei e il suo ex fidanzato, lui le avrebbe detto che non conveniva mettere un punto alla loro storia in quanto Merlo avrebbe registrato tutto.

Non è chiaro di che tipo di registrazioni avrebbe parlato Moreno Merlo ma la Caruso si è subito attrezzata con un legale per paura che il suo ex abbia potuto registrare suo figlio Michelino o magari anche qualcosa di intimo. Dopo aver raccontato l’episodio in tv e dopo aver aggiunto anche il fatto della gomitata, Moreno Merlo ha reagito.

Paola Caruso racconta tutto, Moreno Merlo chiude i social: e adesso cosa dirà?

Dopo quanto è accaduto Moreno Merlo ha reagito decidendo di chiudere il suo profilo Instagram rendendolo privato. Qualcuno avrebbe forse gradito una reazione completamente diversa da parte dell’uomo dopo le rivelazioni choc di Paola Caruso nello studio di Barbara d’Urso. A questo punto Moreno Merlo potrebbe decidere di andare in televisione per replicare alle forti affermazioni della sua ex fidanzata? D’altronde Paola ha detto che l’uomo era solo in cerca di visibilità. Voleva fare l’opinionista proprio dalla d’Urso e partecipare al Grande Fratello. Come andrà a finire?

Paola Caruso e Moreno Merlo: ancora una delusione per la bionda apprezzatissima dal pubblico

Quel che è certo è che Paola Caruso sta soffrendo, ancora una volta ci verrebbe da dire. Il suo passato complicato, portato anche in tv, ha fatto soffrire molto Paola che ha conquistato ancora di più il pubblico che prima la conosceva probabilmente solo per la sua simpatia e per la sua irresistibile risata. La Caruso ha invece aperto tutto il suo cuore ed è stata apprezzata ancora di più dai telespettatori per la sua genuinità e per tutte le sofferenze. Paola sembrava essere tornata a sorridere al fianco di Moreno Merlo. Sognava una famiglia per lei e il suo Michelino ma purtroppo è stata delusa ancora.

AGGIORNAMENTO: ARRIVA IL COMMENTO SUI SOCIAL DI MERLO

Interpretazione veramente da Oscar. Tutto quello che dici deve essere comprovato, devi portare delle prove, altrimenti siamo alla fantasia. Secondo suggerimento è di chiedere scusa a me e al pubblico che ha sprecato un quarto d’ora a sentire queste angherie, castronerie, porcherie. Il problema è che se io parlo porto delle prove, se tu parli, parli di aria fritta. Io sono sereno e tranquillo perché sono una pensona limpida e non ho nulla da nascondere. Una volta che si spengono i riflettori esiste una vita reale, quella che tu evidentemente non sei più abituata a vivere.