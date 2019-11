Paola Caruso a Domenica Live: “Pensavo di aver trovato l’uomo della mia vita, voleva solo soldi e visibilità”

Per la prima volta in tv a Domenica Live, Paola Caruso parla di quello che è successo con il suo ex fidanzato, Moreno Merlo. Aveva annunciato che i motivi di questa separazione erano molto gravi e nello studio di Barbara d’Urso ne ha parlato per la prima volta. “Io non avrei voluto raccontare nulla ma poi è uscito il video, lui ha scritto cose sui social” ha commentato Paola. La Caruso racconta che ha fatto entrare nella sua vita Moreno perchè lo vedeva, prima che innamorato di lei, attentissimo al bambino, premuroso, amorevole. Ed è per questo che lo ha voluto anche al battesimo di Michelino, nella loro vita. “Lasciavo anche il bambino da solo in casa con lui perchè mi fidavo” ha raccontato Paola. Tutto però cambia quando dopo la partecipazione a Domenica Live lui pretende non solo il rimborso spese ma le chiede anche dei soldi. Ovviamente questa è la versione di Paola che ha raccontato quello che sarebbe successo tra lei e Moreno Merlo. Lei in quella occasione aveva ceduto anche la sua parte del rimborso spese. “Mi diceva che lui è il nuovo Brad Pitt” ha detto Paola che però non si è fatta scoraggiare da questa cosa, anzi ha cercato anche di dargli una mano con il lavoro, aiutandolo come poteva con il suo agente.

PAOLA CARUSO A DOMENICA LIVE ACCUSA IL SUO EX: MI HA MINACCIATO, MI HA REGISTRATA

Ma non finisce qui perchè a detta di Paola infatti, Moreno le avrebbe detto nel corso di una litigata che forse non le sarebbe convenuto mettere fine a questa relazione. Le avrebbe infatti detto che aveva registrato tutto. Paola non sa se ha registrato qualcosa di intimo, se ha registrato il suo bambino ma ha paura per Michelino. Per questo ha subito chiesto aiuto a un legale. Ha inoltre anche raccontato che nel corso della litigata le avrebbe dato anche una gomitata.

La Caruso in lacrime ha raccontato che lei ci credeva, credeva al sogno di una famiglia perfetta. Pensava di aver trovato l’uomo giusto e invece c’era solo schifo, è rimasta senza nulla. Purtroppo però tutto è finito. “Mi dicono che tu lo avevi capito e io invece cieca ci ho creduto” ha concluso Paola che adesso grazie all’affetto della sua famiglia, proverà ad andare avanti.