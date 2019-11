Roberta Zacchero e Gianni Musella fidanzati dopo Il Collegio 4? La verità

L’ultima edizione, la numero quattro per la precisione, de Il Collegio è appena terminata. Ieri sera, martedì 26 novembre 2019, è andata infatti in onda l’ultima puntata del programma tv di Rai 2 amatissimo dai giovanissimi. Abbiamo scoperto chi è riuscito ha passare gli esami e chi purtroppo è stato bocciato. Sono ancora tante però le curiosità dei telespettatori de Il Collegio 4 sui protagonisti della classe 1982. Quali amicizie continuano al di fuori del programma televisivo ma soprattutto quali amori sono nati? E proprio di questo vogliamo parlarvi perché due dei protagonisti indiscussi di questa edizione hanno voluto fare chiarezza sul loro rapporto.

Il Collegio 4, Gianni Musella e Roberta stanno insieme? La verità arriva dalla Zacchero

I due allievi a cui ci riferiamo sono Gianni Musella e Roberta Zacchero. Il primo appassionato di musica, la seconda si è invece distinta per il suo carattere maturo e l’impegno tanto da uscire da Il Collegio con la lode. Più volte si è ipotizzato che Gianni e Roberta si siano innamorati grazie al programma tv. Poche settimane fa la storia in cui si tengono per mano e adesso un nuovissimo indizio che arriva direttamente dalla biondissima allieva Zacchero. Roberta si apre alle domande dei fan su Instagram e una di queste riguarda proprio il suo rapporto con Gianni Musella.

Gianni Musella e Roberta Zacchero de Il Collegio 4 sono soltanto amici ma lei è impegnata!

“Sei fidanzata con Musella? Toglimi questo dubbio” chiede un follower a Roberta Zacchero. La studentessa de Il Collegio 4 risponde pubblicando una foto di lei e Gianni mentre passeggiano insieme ma sorprende. Sul fondo dello scatto, infatti, Roberta ha voluto precisare: “No, siamo molto amici”. Nessuna relazione, dunque, tra la più brava della classe 1982 de Il Collegio e Gianni Musella. Tra di loro c’è semplicemente un ottimo rapporto d’amicizia. Eppure in una successiva domanda sulle ig stories Roberta Zacchero si dice felicemente impegnata (e nemmeno con l’altro collega Samuele Fazzi!). Chi sarà il misterioso ragazzo dell’allieva de Il Collegio 4?