Simona Ventura e Giovanni Terzi a Verissimo, il giornalista confessa: “Mi ha salvato la vita”

Non si parla d’altro nell’ultimo periodo nel mondo della cronaca rosa: il matrimonio di Simona Ventura e Giovanni Terzi. Si sono sposati, lo faranno? Negli ultimi giorni sono circolate le foto di un viaggio speciale di Giovanni Terzi e della conduttrice in un posto al caldo, un’isola d’amore. Un viaggio di nozze come prova generale prima di un matrimonio? Sembrerebbe di si ma entrambi, nello studio di Verissimo, confermano che per il momento non sono ancora sposati. Il matrimonio è nell’aria ma per adesso Simona e Giovanni non hanno ancora fatto il grande passo anche se ci pensano da diverso tempo. E nel salotto di Silvia Toffanin parlano anche di quello che è un gossip delle ultime ore: Stefano Bettarini testimone di queste nozze? La notizia è campata in aria, come confermano i diretti interessati ma entrambi commenta che non ci avevano pensato, questo però non esclude che l’ex della Ventura possa essere il testimone perfetto per questo matrimonio!

GIOVANNI TERZI E SIMONA VENTURA OSPITI DI VERISSIMO

“Simona è colei che mi ha salvato la vita. È arrivata in un momento in cui erano successe una serie di cose, in cui avevo grandi difficoltà intime e profonde, non avevo più progettualità” ha dichiarato il giornalista Giovanni Terzi nella sua intervista in compagnia di Simona per Verissimo. E la conduttrice ha ribadito: “Giovanni è la persona che mi ha fatto sciogliere il cuore. È stato da subito chiaro che fosse un porto sicuro e la persona, spero, con la quale stare tutta la vita”.

La Ventura ha poi continuato: “È stato un colpo di fulmine. Con lui credo di aver trovato la serenità. I miei figli lo adorano e poi Giovanni è riuscito a riunire tutta la mia famiglia, a ricreare un rapporto con i miei genitori, mia sorella, la sua ex moglie. Ora siamo una grande tribù, ed è quello che ho sempre sognato.”

E insomma adesso non possiamo che attendere la data di questo matrimonio. Noi siamo curiosi di vedere la Ventura di nuovo in abito da sposa, e voi?