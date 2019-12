La lettera del marito di Milena Miconi a Domenica Live: lacrime ed emozioni nello studio di Barbara d’Urso

Per la prima volta tutti insieme in tv, i componenti della famiglia di Milena Miconi hanno regalato grandi emozioni al pubblico di Canale 5! Nella puntata di Domenica Live in onda oggi 1 dicembre 2019 abbiamo infatti rivisto le bellissime immagini del matrimonio di Milena Miconi e suo marito Mauro Graiani ma sicuramente il momento più bello è stato quello in cui abbiamo ascoltato la lettera scritta dal marito della show girl. La figlia più piccola di Milena, tra l’altro, si è anche molto commossa nell’ascoltare le dolci parole d’amore che Mauro ha dedicato a Milena. Un amore che li unisce da quasi 20 anni. E solo dopo 18 hanno deciso di sposarsi suggellando così questo amore che sarà eterno!

E Milena oggi non si aspettava di certo anche le dolcissime parole di suo marito che ha deciso di stupirla con una dedica molto speciale!

Ecco le parole di questa lettera dolcissima:

“18 anni fa quando hai scoperto di essere incinta mi hai detto non ti azzardare a sparire…E siccome sono di parola…Noi all’epoca ci conoscevamo appena , vivevamo in due città diverse. Io non capivo, mi sembrava una sorta di minaccia; oggi invece so che si tratta di una bellissima dichiarazione d’amore. Oggi 18 anni dopo io so anche che amo i tuoi difetti, quel tuo oddio non so cosa mettermi. Il modo che hai di fare 5 cose contemporaneamente mentre io mi perdo in un bicchier d’acqua. Amo guardati quando ti metti i pigiami maschili, amo quando dici che non sai come fare a essere una buona madre. Amo anche quando sbrocchi quando io e le bambine ti facciamo arrabbiare ma tanto ti passa subito. E amo vederti sul palco e sapere che li sei libera, li sei a tuo agio. E scusami se ci ho messo tanto a sposarti, ma ti prometto che ti sposerò ogni giorno di quelli che verranno. Perchè mi basta guardarti per capire cos’è che mi rende felice.”