Fiorello dopo la dieta e il successo una pizza con moglie e figlia e si festeggia con i baci (Foto)

Non avevamo dubbi sul successo di Fiorello con il suo nuovo programma VivaRaiPlay ma lo showman prima di lanciarsi nella nuova avventura ha dovuto mettersi un po’ a dieta e finalmente si è poi rilassato concedendosi una bella pizza con la moglie, la figlia e alcuni amici (foto). Si festeggia non solo perché è in forma ma soprattutto perché le sue cinque serate su Rai 1 hanno battuto il record. Ovvio il buon umore di Fiorello e di chi lo accompagna e tra saluti, bcsi e pose per gli scatti le risate contagiano tutti. Tutti felici al ristorante dopo 40 giorni senza la golosa pizza. Susanna è la donna della sua vita, la donna che l’ha reso migliore, che gli è sempre stata accanto e che lui adora, proprio come la loro figlia, Angelica che ha 13 anni. Al gruppo manca solo Olivia, la prima figlia di Susanna, anche lei adoratissima dall’artista, è sempre stata la sua prima figlia. 59 anni e non li dimostra per niente, la carica è sempre alle stelle, il talento è innato ma cresciuto con il tempo.

LE FOTO DI FIORELLO PER UNA SERATA SPECIALE, UNA PIZZA CON LA FAMIGLIA E GLI AMICI

E’ la rivista Oggi a mostrare le foto dello showman con la sua Susanna; la coppia non sfugge ai fotografi, anzi posa felice. Sembra che Fiorello avesse bisogno di un po’ di dieta per il gran rientro in tv ma non solo e una pizza è il modo migliore per fare festa tutti insieme. Dopo le 5 serate su Rai 1 il suo programma si è spostato sulla piattaforma streaming RaiPlay, ancora numeri incredibili per lui che adesso ha 50 minuti per divertirci.

Ovvio festeggiare in famiglia e per lui nel modo più semplice, senza salire sul piedistallo come invece farebbero altri talenti.





