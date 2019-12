Simona Ventura al MCS mostra l’anello di fidanzamento e annuncia la data delle nozze con Giovanni Terzi

Tra i protagonisti dell’ultima puntata del Maurizio Costanzo Show, che tornerà poi in primavera, ci sono stati anche Simona Ventura e Giovanni Terzi! Una coppia ormai molto affiatata ma soprattutto molto amata dal pubblico. Ed è anche per questo che c’è una crescente ossessione verso la data del loro matrimonio! Tutti vogliono sapere quando, dove e come…Quale sarà la data di questo matrimonio? Simona e Giovanni hanno dichiarato pubblicamente in diverse occasioni di aver capito che devono fare questo passo importante perchè la loro storia d’amore è di quelle che si vivono una volta sola nella vita. Ed è per questo che, anche se stanno insieme da solo un anno, sentono l’esigenza di convolare a nozze, nonostante per entrambi, non sia la prima volta!

E ovviamente anche Maurizio Costanzo non poteva non chiedere alla Ventura qualcosa di questo amore ma soprattutto di questo matrimonio! Pare che sia imminente del resto…

SIMONA VENTURA MOSTRA L’ANELLO DI FIDANZAMENTO AL COSTANZO SHOW

La conduttrice, prima di raccontare anche a Maurizio quando e come ha conosciuto Giovanni, ha mostrato felice l’anello fidanzamento, primo passo verso le nozze; Anna Pettinelli ironicamente faceva notare che non è detto, visto che l’anello si può sempre restituire. Ma non è certo questo il caso! Simona e Giovanni infatti sanno di essersi trovati e sono felicissimi. Il giornalista tra l’altro ha anche aiutato la Ventura con il suo libro e il loro sembra essere davvero un incastro perfetto, come se fossero nati per stare l’uno al fianco dell’altro.

SIMONA VENTURA E GIOVANNI TERZI: A QUANDO IL MATRIMONIO?

Al momento la data precisa di questo matrimonio non è stata fissata ma Giovanni Terzi non ha dubbi. “Il matrimonio sarà nel 2020, sicuramente non oltre, spero” ha detto il giornalista.

Non ci resta che aspettare le pubblicazioni! Noi siamo pronti.