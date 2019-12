Andrea Damante ritrova l’amore al fianco di Claudia: le foto del bacio su Chi (FOTO)

Nella sua ultima intervista a Verissimo, poche ore dopo la pubblicazione del libro Le corna stanno bene su tutto, Andrea Damante aveva parlato della sua vita privata dicendo di non essere pronto a una nuova relazione. La scottatura per la fine della storia d’amore con Giulia de Lellis, almeno per lui bruciava ancora. La ferita era ancora aperta ma a quanto pare adesso, dopo diversi flirt di poco conto, il cuore del Dama potrebbe tornare di nuovo a battere. Nel numero di Chi in edicola questa settimana sono state pubblicate le foto del dj in compagnia di una dolce ragazza, con la quale si scambia tenere effusioni. E pare che questa volta, la bella modella con la quale si accompagna, possa essere davvero la persona giusta per voltare pagina e andare avanti.

ANDREA DAMANTE RICOMINCIA DA CLAUDIA: LE PRIME FOTO SU CHI

Questa volta la rivista diretta da Alfonso Signorini pubblica immagini inequivocabili. Sono le immagini di Claudia e Andrea che si baciano in un locale a Milano.

Il paparazzo che ha venduto le foto alla rivista Chi, li ha fotografati mentre si baciano, praticamente in vetrina, in uno dei locali più alla moda di Milano, il Dry. La sera dopo Damante ha portato la sua nuova fiamma a cena al Langosteria Bistrot. Ma chi è la nuova fidanzata dell’ex tronista di Uomini e Donne? Si chiama Claudia Coppola e nella vita fa la modella. La ragazza sui social ha pochissimi follower, meno di 1000 su instagram ma tra le persone che la seguono c’è appunto Andrea Damante. Sarà lei la donna che potrà cambiare per sempre la vita del bel veronese?

Di flirt nell’ultimo periodo gliene sono stati attribuiti diversi, vedremo se Claudia è davvero la donna giusta.