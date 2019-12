Costanza Caracciolo il pancione è già enorme e lo sfoggia sotto il cappotto (Foto)

Da pochissimo Costanza Caracciolo ha confermato la sua seconda gravidanza e il pancione è già enorme. Le foto della rivista Vero mostrano l’ex velina di Striscia la notizia incinta in tutto il suo splendore. La moglie di Bobo Vieri è in attesa della loro seconda figlia, un’altra femmina dopo la piccola Stella che da poco ha compiuto un anno. Sarà un Natale davvero speciale per la coppia, per la loro famiglia, sono felicissimi e non smettono di mostrarlo a tutti. A passeggio a Milano Costanza Caracciolo chiacchiera con Bobo e con il cognato, ormai non nasconde più il pancione, anche perché sarebbe davvero molto difficile con le sue forme così arrotondate. Ha rivelato della dolce attesa il più tardi possibile, ha atteso che passassero ben più dei classici tre mesi, ha atteso sei mesi e poi a Verissimo dalla sua amica Silvia Toffanin è esplosa in tutta la sua gioia.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA BELLISSIMA CON IL PANCIONE

Il ventre così prominente sotto il cappotto e dolcemente sottolineato dal maglioncino. In jeans e stivali la showgirl bionda è una meraviglia, la gravidanza come sempre le dona molto anche se per la prima dolce attesa non si è mostrata molto, ha preferito vivere serena un momento così delicato della sua vita dopo la terribile esperienza, l’aborto.





Il sospetto questa volta era già forte qualche mese fa, il pancino che si intravedeva, i vestiti larghi e la felicità stampata sul volto di entrambi. Con lei la vita dell’ex calciatore è davvero cambiata, Costanza è stata l’unica a fargli venire voglia di matrimonio, di figli, di famiglia. Dopo avere annunciato la seconda gravidanza Costanza ha anche confidato che è certa che dopo la nascita della seconda figlia Bobo Vieri impazzirà davvero del tutto, è un padre fantastico, innamoratissimo della piccola Stella.