Stefano Laudoni sorprende tutti: la proposta di matrimonio a Giorgia

Stafano Laudoni ha davvero sorpreso tutti ma soprattutto ha lasciato senza parole la sua Giorgia Crivello. I due fanno coppia fissa da un anno e sono davvero molto innamorati. Sui social le loro foto di coppia non sono mai state una sorpresa ma la proposta di Stefano lo è stata. Laudoni ha scelto un locale molto intimo e semplice per fare qualcosa di davvero importante. Il cestista si è inginocchiato alla sua Giorgia Crivello di fronte ai loro amici e le ha chiesto di diventare la sua principessa. Una proposta di matrimonio inaspettata e speciale ma come ha reagito Giorgia?

Giorgia Crivello in lacrime: Stefano Laudoni la vuole sposare dopo un anno di amore

Giorgia Crivello è scoppiata in lacrime di fronte alla proposta di matrimonio di Stefano Laudoni. Il noto cestista è intenzionato a dire per sempre su questa storia d’amore e ha confessato alla sua fidanzata cosa prova per lei di fronte a tutti. Giorgia ha risposto di sì tra le lacrime. La Crivello ha già mostrato l’anello sui social network e gli utenti del web si sono scatenati dopo aver appreso la notizia. Un regalo di natale anticipato per Giorgia Crivello e noi non vediamo l’ora di poter vedere questa coppia nel giorno del loro matrimonio!

Stefano Laudoni pazzo d’amore dopo Valentina Vignali: adesso sposa Giorgia

Certo è che Stefano Laudoni è decisamente noto ai fan della cronaca rosa e del gossip per la sua precedente storia d’amore, quella con la collega Valentina Vignali. Laudoni e la Vignali sono stati una coppia per circa sei anni ma la loro relazione è stata ricca di alti e bassi fino a poi terminare. I tradimenti di Stefano hanno fatto stancare Valentina e tra di loro la questione non si è mai conclusa nel migliore dei modi, anzi. Il cestista ha utilizzato anche vie legali dopo alcune affermazioni della sua ex al Grande Fratello ma quello che è certo è che adesso Stafano Laudoni è più felice che mai e pronto a sposare la sua Giorgia Crivello.

