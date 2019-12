Bianca Atzei incinta, è un Natale speciale per la cantante e la sua iena (Foto)

Bianca Atzei è incinta, nessun annuncio ufficiale ma sembra certo che la bella cantante sarda e la sua iena siano in dolce attesa (foto). Per Bianca è il primo figlio, per Stefano Corti il secondo. E’ la rivista Diva e Donna a dare la notizia che per il momento doveva restare segreta: Bianca Atzei infatti sarebbe ancora ai primissimi mesi di gravidanza, quelli in cui il rischio si sa è alto e la futura mamma preferisce non rivelare a nessuno il suo momento magico. Sarebbero gli amici della coppia ad avere confermato che sotto l’albero di Natale quest’anno Bianca e Stefano avranno dolcissimi regali da scartare. Dicono siano al settimo cielo, un figlio era ciò che più desideravano, lei tra le braccia di Corti ha davvero ritrovato la felicità. L’abbiamo vista piangere tante volte, in t, nei reality, sui social, adesso c’è solo da sorridere.

BIANCA ATZEI DIVENTA MAMMA GRAZIE AL SUO NUOVO MERAVIGLIOSO AMORE

Credeva che con Max Biaggi sarebbe durata per sempre invece è finita malissimo, da tempo però la cantante ha asciugato le sue lacrime e si è lasciata andare a un nuovo meraviglioso amore. La Atzei e Corti vivono insieme a Milano e non hanno mai nascosto il loro desiderio di allargare la famiglia. “Un giorno vorrei una mia famiglia, con dei bambini cui raccontare belle cose che ho vissuto, la gente ai concerti che canta le mie canzoni” ha detto Bianca in una recente intervista ed ecco il sogno si sta per realizzare.





Al momento nessun pancino, nessuna conferma ma nemmeno la smentita. Ci toccherà attendere ancora un po’ ma sembra proprio che questo sarà per loro il Natale più bello di tutti. Chissà come prendere la notizia il suo ex carissimo amico Jonathan Kashanian. Non si sa cosa sia accaduto tra i due né perché tutto sia finito senza più parole ma forse le farà gli auguri, forse.





Bianca Atzei incinta, è un Natale speciale per la cantante e la sua iena (Foto) ultima modifica: da