Melissa Satta e Boateng bellissimi in vacanza sulla neve con il piccolo Maddox (Foto)

L’amore procede a gonfie vele per Melissa Satta e Kevin Prince Boateng e non solo perché la coppia sta trascorrendo le vacanze di Natale 2019 in montagna con il figlio in un’atmosfera meraviglioso ma perché ormai è evidente che il loro ritorno in famiglia funziona (foto). Vacanze da incorniciare per la coppia che dopo la crisi sembravano sul punto di separarsi per sempre, invece eccoli bellissimi con il loro piccolo Maddox. Hanno scelto il freddo, la neve, una bellissima vacanza a Saint Moritz. Si sono dati un’altra possibilità e hanno fatto di tutto per non lasciarsi e per il momento tutto funziona alla grande. I Satteng sono sereni, felici, tornano a scherzare sui social e il loro bimbo li osserva innamorato di entrambi. Il calciatore abbraccia la sua Melissa, diversi gli scatti che hanno voluto mostrare in pose tra i monti innevati.

MELISSA SATTA E BOATENG IN MONTAGNA PER IL NATALE

Nella splendida cittadina svizzera passeggiano e incontrano anche altri del jet set internazionale; di certo questa volta non sono sfuggiti alla mondanità, è bello mostrare a tutti che sono tornati insieme e sono più felici di prima. Dagli errori si impara e c’è da dire che per il bene del piccolo e per rispetto del loro amore non hanno mai voluto rivelare chi ha sbagliato e perché si erano separati.

Il gossip attende di vedere Melissa Satta di nuovo incinta, il desiderio per lei ci sarebbe ma è saggia e sa attendere, per il momento va benissimo così poi il tempo dirà cosa è giusto fare.





“Un altro figlio? Perché correre? Ora non proprio. Diciamo che in questo momento sono concentrata tantissimo sul mio lavoro. Ma se guardo il futuro, sento che mi piacerebbe molto fare una piccola Melissa, o meglio una figlia femmina, una sorellina per Maddox”.