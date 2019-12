Giorgia Palmas e Filippo Magnini presto sposi: la proposta di matrimonio è sotto l’albero

Potrebbe essere il 2020 l’anno del si! E di certo il 2019 per Giorgia Palmas e Filippo Magnini è stato un anno speciale. Un anno durante il quale hanno rafforzato il loro rapporto e adesso sono pronti per il grande passo. Il 25 dicembre infatti Filippo Magnini ha fatto la proposta di matrimonio alla sua fidanzata. Un giorno speciale, a Natale, per dare un regalo indimenticabile a Giorgia. La proposta di matrimonio è sotto l’albero e ovviamente Giorgia non poteva che dire si! Non ci sono ancora molti dettagli di questa proposta di matrimonio, dalla foto pubblicata, possiamo dedurre che Filippo abbia chiesto a Giorgia di diventare sua moglie sotto gli alberi di Natale che sono stati addobbati per l’occasione con le immagini dei due piccioncini. Tante stelle di Natale, la magica atmosfera ed ecco che la proposta di matrimonio diventa romantica e dolcissima!

GIORGIA PALMAS E FILIPPO MAGNINI PRESTO SPOSI: IL MATRIMONIO NEL 2020?

La bellissima Giorgia ha accompagnato la foto per dare la bella notizia, con queste parole:

SI 💍❤️ 25.12.2019 ~ Sono tanto emozionata ed è difficile trovare le parole giuste per descrivere la meraviglia di questo momento ma so di per certo che questo Natale rimarrà nel mio cuore per sempre, magico e indimenticabile ed io, anzi, noi ieri notte abbiamo vissuto una favola 💫 Ti Amo da morire @filomagno82 sono la persona più felice del mondo😍😍😍😍😍

( nella gallery le foto pubblicate dalla coppia sui social )

E Filippo Magnini ha pubblicato un altro scatto d’amore: “Ha detto si” ha scritto in inglese l’ex campione di nuoto mentre tiene in braccio la sua adorata Giorgia. E noi non vediamo l’ora di vederli bellissimi il giorno del matrimonio! Sarà il 2020 l’anno giusto per questo giorno indimenticabile? Non ci resta che aspettare: dopo il si adesso manca solo la data! A quando le nozze?