Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche felici a Natale insieme ma con poche immagini sui social

Sono una coppia atipica rispetto alle classiche coppie che nascono nel programma. Parliamo di Uomini e Donne e degli amori che spesso finiscono poi sui social, con tanti dettagli di quello che si fa anche nell’intimità. Daniele Schiavon e Giulia Quattrociocche, almeno per il momento, non sembrano essere affatto interessati a tutto questo. La tronista ha aperto da poco un profilo Instagram ufficiale, anche per evitare che ci siano altri account con il suo nome, solo per fare una dedica al suo fidanzato. Un solo post, il video con la dedica a Daniele e null’altro. Giulia lo aveva sempre detto che era nel programma solo per cercare l’amore e non la visibilità, il lavoro sui social o altro. Tra i due quello che condivide di tanto in tanto qualche attimo della loro vita di coppia è Daniele che anche a Natale ha scelto di postare sui social una storia per fare in qualche modo gli auguri alle tante persone che li seguono. A un mese dalla scelta di Giulia, lei e Daniele sembrano essere molto felici insieme, anche se, come detto in precedenza, si concedono pochissimo ai fans per cui è complicato sapere come stanno realmente le cose. Ma questa è una scelta che entrambi hanno fatto e va rispettata.

GIULIA QUATTROCIOCCHE E DANIELE SCHIAVONO INNAMORATI A NATALE

Giulia e Daniele hanno comunque rassicurato tutti. Qualche giorno fa si era parlato di una possibile crisi tra i due ma visto che per Natale erano insieme a mangiare dolci natalizi e non solo, possiamo dire che l’allarme a quanto pare è rientrato!

Prima della pausa natalizia di Uomini e Donne i due erano stati insieme ospiti di Maria de Filippi per parlare dei progetti per il futuro, inclusa la convivenza. Vedremo nei prossimi giorni se ci saranno delle novità in merito. Forse torneranno a raccontare come procede proprio nello studio di Canale 5?

