Ambra Lombardo e Kikò Nalli: qualcuno parla di crisi ma i due sono insieme a Siracusa per le feste (FOTO)

Non hanno postato dediche d’amore sui social, foto su Instagram di coppia, forse preferiscono essere maggiormente riservati dopo il ciclone che li ha travolti ma sembra essere certa una cosa: Kikò Nalli e Ambra Lombardo non sono in crisi! Da che cosa possiamo capirlo? Sui social, fans e non fans della coppia, ipotizzano che i due non stiano più insieme, visto che non hanno neppure pubblicato una foto natalizia di coppia. Ma in realtà basta guardare i profili Instagram di entrambi per capire che da giorni sono insieme negli stessi posti! Solo i più distratti non hanno notato che anche Kikò, come Ambra, si trova nella bellissima Sicilia! Natale in famiglia per Ambra e Kikò quindi, a casa della bella prof che ha origini siciliane. Non è la prima volta che i due si ritrovano nella terra di lei, c’erano stati anche questa estate. Kikò e Ambra sono felici insieme anche se non si mostrano più sui social come prima ma tanto basta. E’ vero che il loro amore è nato nella casa del Grande Fratello, è vero che sono due personaggi pubblici ma è anche vero che sono liberi di vivere questo amore come meglio credono.

KIKO’ NALLI E AMBRA LOMBARDO FELICI E INNAMORATI: NATALE INSIEME IN SICILIA

Il 2019 per loro si è concluso con il sorriso e con il sole della Sicilia, sono a Siracusa. Ma negli ultimi mesi purtroppo era successo di tutto e Kikò e Ambra erano stati travolti da attacchi, critiche accuse. Un periodo complesso che probabilmente i due si vogliono buttare alle spalle visto che il grande stress aveva causato anche un malore a Kikò che era stato ricoverato in ospedale qualche settimana fa.

Noi come sempre facciamo il tifo per l’amore per cui auguriamo alla coppia il meglio!

LE PAROLE DI AMBRA SUI SOCIAL

Amo questa città!

Mi ricorda Archimede, Platone, Goethe, Caravaggio, Tornatore e tanti altri “miti” che l’hanno conosciuta e resa grande! Sono convinta che tutti, visitatala la prima volta, se ne siano innamorati! Come è capitato a me!

E che come me, rivistala ogni volta, abbiano provato un tuffo al cuore!

Siracusa!