Michelle Hunziker non si depila ma Tomaso è pazzo di lei e non gli importa niente (Foto)

E’ unica l’intervista che Micelle Hunziker ha rilasciato alla rivista Oggi giocando sui modi di dire e si parte con “donna baffuta sempre piaciuta” e l’umorismo della showgirl e conduttrice è sempre presente ma questa è anche la sua vita reale (foto). Si scopre anche altro della Hunziker ed è di certo una delle poche signore del mondo dello spettacolo che poteva accettare un’intervista così particolare. Sul detto dei peli e delle donne che sappiamo bene non sempre si depilano quando sono ben coperte, anche la Hunziker ha la sua esperienza e le capita a volte di non essere perfettamente liscia, come capita a tutti. Al suo Tomaso Trussardi non importa un bel niente, anche se lui confessa che è un esteta pazzesco la ama così tanto che non gli importa se Michelle magari gli fa uno scrub naturale con la sua gamba mal depilata con il rasoio. Quindi donna baffuta sempre piaciuta è un detto che si può approvare.

MICHELLE HUNZIKER HA IMPARATO AD ASCOLTARE

Altro detto è che la donna al volante è sempre un pericolo ma lei non ci sta e dice di chiedere conferma a suo marito. Le piace guidare anche se da quando ha la guardia del corpo lo fa raramente ma è bravissima al volante e anche nei parcheggi e addirittura con la guida in pista.

Sul detto “Donne oche tienine poche, donna che tace, piace” ha un po’ da dire: “Di indole, sono una che parla e fa casino, ma a casa nostra parlano e fanno casino tutti, pure i cani. Però, col tempo ho imparato anche ad ascoltare molto. Ci sono momenti, ad esempio quando sono a tavola con la mia famiglia, o quando sono con la mia mamma che invece ha bisogno di comunicare perché spesso è da sola, nei quali automaticamente divento silenziosa, e ascolto. Quindi sono anche una donna che tace”.





Sul detto E’ la donna che fa l’uomo confessa che non vorrebbe essere determinante per un uomo o altre persone: “D’altra parte con mio marito diciamo spesso che siamo il successo l’uno dell’altra. Lui è molto curioso del mio mestiere e io del suo, c’è un grande scambio, quindi può essere che io sia stata l’artefice di qualche battaglia vinta, di qualche successo di mio marito”.