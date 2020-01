A Pomeriggio 5 la confessione di Elena Morali: “Ho amato due persone, io e Scintilla una coppia aperta”

E’ arrivato il momento di Elena Morali. Tocca a lei nel salotto di Pomeriggio 5 raccontare la sua versione dopo le parole di Daniele che l’ha accusata di aver avuto due relazioni parallele. Oggi l’ex pupa è single: “Sto da sola, voglio ricominciare da me, in questo momento io voglio solo stare sola. Chiedo scusa ai genitori di Scintilla, chiedo scusa ai miei genitori...”. Poi in lacrime ha detto: “Non si può arrivare a fare quello che io fisicamente ho fatto un mese fa.” La conduttrice le dà un consiglio da mamma, dicendole che si deve scegliere. “Non ci riesco” ha detto Elena in lacrime.

La Morali ha infatti dichiarato nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi, 7 gennaio 2020 che per oltre un anno ha avuto due storie parallele. Amava forse due persone: “Io condivido il pensiero di Pupo, io amavo due persone, stavo bene così, loro stavano bene così con me.“

Elena Morali ha ribadito di aver amato sia Daniele che Gianluca, di non aver saputo scegliere. Ma vuole sottolineare che entrambi sapevano quello che succedeva, nessuno li ha obbligati. Lei non sapeva scegliere e loro due hanno accettato ben sapendo quello che stava succedendo.

ELENA SCINTILLA AMA DUE UOMINI: DA POMERIGGIO 5 PARLA DELLA POLIGAMIA AMOROSA

In merito alle dichiarazioni di Daniele che è andato in tv a raccontare quello che è accaduto nel loro privato, la Morali vuole ribadire che lui sapeva tutto, che il produttore l’ha ferita decidendo di mettere tutto in piazza.

Elena non ci sta e vuole mettere dei puntini: “L’anello della clip? E’ un anello che mi ha dato una mia amica dei cinesi, la clip era di due anni fa tra l’altro.” L’anello della proposta c’è ed è stato dato a Ibiza, messo per poche ore. Elena Morali spiega anche che le vacanze spesso erano fatte perchè lui le parlava di progetti di lavoro, e quindi lei accettava di andare, non erano sempre viaggi di piacere. “Ad esempio alle Maldive dovevamo lavorare a un progetto di gioielli che però poi non si è fatto” ha detto Elena. La Morali ribadisce che, dopo un lungo periodo durante il quale nella sua vita c’era solo Scintilla, quando ha iniziato a frequentare Daniele, il comico è stato informato, hanno deciso di vivere una relazione aperta.

Barbara d’Urso prova però a prendere le difese di Daniele, conoscendolo e dice che si tratta di una persona seria. La Morali commenta: “Daniele da fuori è una cosa, da dentro un’altra. Se mi amava non veniva in televisione a sputtanarmi. Se voleva parlare lo faceva con me, non doveva venire in televisione a dire cose non vere. Aveva già chiamato Scintilla e gli aveva detto tutto, noi lo avevamo superato…Io non potevo dirgli che lo volevo sposare. Io lo amavo all’inizio certo, gliel’ho detto. Poi però ho capito che senza Gianluca non posso stare e quando gliel’ho detto lui mi ha chiesto di sposarlo.“

“Io soffro il doppio perchè amo due persone” ha detto Elena.