Il dolore dell’ex tronista di Uomini e Donne per il grave lutto: è morto il padre di suo figlio

E’ un dolore grandissimo quello che Carla Velli, ex tronista di Uomini e Donne sta provando. Non parlava da tempo della sua vita privata ma poche ore fa ha scelto di rompere il silenzio, pubblicando sui social un messaggio. Sono parole di una donna addolorata che stenta a credere a quanto accaduto. Del resto quando succede una simile tragedia, non si può che essere distrutti. Carla ha saputo, insieme alla famiglia del suo ex compagno, della sua morte. Il corpo del padre di suo figlio è stato ritrovato in uno ostello. Non si conoscono ancora le cause della morte, secondo quanto riferisce il Gazzettino, nella stanza sarebbero stati ritrovati dei farmaci ma sarà solo l’autopsia a rivelare quanto accaduto.

Matteo Voltolina, figlio di uno dei fondatori dell’Antica Murrina Veneziana, era entrato nella vita di Carla dopo il suo percorso a Uomini e Donne. Di questa storia d’amore si era parlato anche sulle riviste di cronaca rosa. Oggi purtroppo i toni sono diversi. La notizia non è di gossip ma di cronaca nera e non ci sono parole per provare anche solo a immaginare lo strazio che i familiari di Matteo stiano vivendo e il dolore che Carla può provare.

Dopo 4 anni di convivenza, Carla e Matteo avevano deciso di sposarsi ma poi, la notizia della gravidanza aveva cambiato le carte in tavola. Dopo che Carla aveva infatti scoperto di essere incinta, aveva scelto insieme al suo compagno, di rimandare le nozze.

IL MESSAGGIO DI CARLA VELLI DOPO LA NOTIZIA DELLA MORTE DEL SUO EX COMPAGNO

Questo il messaggio di Carla Velli sui social:

Ci sono cose per cui le parole non sono abbastanza. Il senso di impotenza.. di tristezza.. di incredulità.. questa volta, spero nel modo più discreto possibile, lo rompo per 2 minuti il silenzio; forse perché credo che le persone continuino a restare attraverso i ricordi

La storia con Matteo era finita e Carla oggi vive il grande dolore che dovrà provare a spiegare a un bambino di tre anni.