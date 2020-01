Ida Platano torna a Uomini e Donne senza Riccardo: solo lacrime ma nessun commento e la crisi è dietro l’angolo

Arrivano le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne. Oggi è stata registrata una nuova puntata del trono over e tra i protagonisti c’è anche Ida Platano che a quanto pare, come leggiamo sul sito Vicolo delle News, era stata chiamata dalla redazione per partecipare alla sfilata. Ida era arrivata a Roma senza Riccardo e questo ha fatto pensare che forse tra i due le cose non vanno molto bene. In realtà i fans della coppia si erano preoccupati del destino di questa relazione ancora prima della registrazione. Ida infatti aveva registrato una storia, con un brano di Alessandra Amoroso che lasciava comprendere il suo stato d’animo.

IDA E RICCARDO ULTIME NOTIZIE: SI SONO LASCIATI DI NUOVO?

Con i versi di una canzone di Alessandra Amoroso, Forza e Coraggio, Ida sembra far capire che tra lei e Riccardo le cose non vanno affatto bene. Parla di una persona che l’ha già delusa in passato e che lo ha fatto di nuovo. Ma questo non è tutto…

Ci vogliono forza e coraggio

Anche se chi ti ha già deluso

Doveva darti ancora il peggio di sé

Servono forza e coraggio

Per contrastare l’entusiasmo

Di chi ti ammazza l’entusiasmo

Dopo aver citato Alessandra Amoroso, Ida ha poi pubblicato anche una storia, sempre su Instagram, con una canzone di Vasco Rossi, Un senso. Che il suo umore non fosse proprio quello di una persona innamorata lo ri sera capito. E dalle anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 30 gennaio 2020, arrivano solo conferme.

In realtà pare che Ida non abbia voluto dire praticamente nulla della sua storia con Riccardo. In questi giorni si era parlato anche sui social di questa relazione perchè diverse ragazze avevano detto che Riccardo stava facendo un corso all’Ilva, a Taranto quindi, e sembrava non avere intenzione di andare a lavorare altrove…Queste voci quindi sono state confermate dalle lacrime di Ida che non ha voluto dire niente ma solo partecipare alla sfilata.

Non sappiamo se i due abbiano semplicemente litigato o se ci sia dell’altro ma sembra proprio che questa storia non decolli…