Ida Platano e Riccardo tornano a Uomini e Donne: amore litigarello anche per colpa di Gemma

Vi abbiamo già raccontato che ieri è stata registrata a Roma una nuova puntata del trono over e sono tante le cose accadute nel mondo di Uomini e Donne! In una puntata davvero ricchissima di cose c’è stato spazio anche per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che sono tornati in studio per raccontare quello che è successo nelle ultime settimane.

I due stanno insieme, come era anche facilmente deducibile dalle dolci dediche che si scambiano sui social. Lei ha anche accettato l’anello di fidanzamento ricevuto anche se al momento non si parla di matrimonio. Le liti però non mancano e anche nella registrazione di Uomini e Donne, Ida e Riccardo hanno battibeccato. E questa volta il motivo è legato a Gemma Galgani. Come mai? Lo scopriamo con le ultime news e le anticipazioni dal mondo di Uomini e Donne con un focus su questa amatissima e seguitissima coppia.

UOMINI E DONNE NEWS E ANTICIPAZIONI: COME PROCEDE TRA IDA E RICCARDO?

Ida e Riccardo rivedono in studio le immagini della lor ultima partecipazione al programma. Le cose oggi vanno meglio, i due hanno passato insieme il Capodanno e pare che Riccardo stia anche valutando delle offerte di lavoro per avvicinarsi a Ida. La distanza tra Brescia e Taranto infatti continua a essere un problema. Ida però sembra non essere a conoscenza di questi colloqui fatti dal suo fidanzato e si inizia a battibeccare. Ma il motivo del litigio in studio, che Maria cerca di sedare, riguarda il compleanno di Gemma Galgani.

Ida infatti non ha gradito la scelta di Riccardo che non ha fatto gli auguri a una persona per lei speciale, essendo Gemma la migliore amica. Riccardo però dice che Ida non ha fatto gli auguri ad alcuni suoi parenti, e la cosa potrebbe essere più grave. Insomma il copione non cambia: i due continuano a litigare anche se sembra che non si tratti di qualcosa di molto grave. Almeno lo speriamo per loro visto che dovrebbero persino diventare marito e moglie…

La puntata con Ida e Riccardo ospiti dovrebbe andare in onda la prossima settimana ma dipenderà da come saranno tagliate e suddivise le puntate del trono over in onda questa settimana. Altrimenti slitteranno al mese di febbraio!