Trono Over Uomini e Donne anticipazioni: Barbara de Santi furiosa si dà al lancio degli oggetti contro un cavaliere

E’ stata registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne che presto andrà in onda su Canale 5. Vogliamo darvi qualche anticipazione su quello che è successo durante la registrazione e, in particolare, vogliamo parlarvi di Barbara. Come è riportato su Il Vicolo delle News, infatti, Barbara sta uscendo con Marcello. La donna, nello studio di Uomini e Donne, ha voluto raccontare come è andata l’uscita insieme all’uomo. Barbara ha raccontato di essere andata a cena insieme a Marcello ma è rimasta male per il fatto che secondo lei il cavaliere non ha un reale interesse a conoscerla e frequentarla.

Anticipazioni Uomini e Donne Trono Over: Marcello non è interessato a Barbara? La prova

La prova del nove, per Barbara, è il fatto che Marcello, appena dopo la cena, ha riaccompagnato la dama del Trono Over in hotel anche se lei non lo aveva chiesto. Marcello ha però spiegato che lei le aveva detto di non sentirsi molto bene e dunque ha pensato di portarla in hotel per farla riposare. Inoltre, il cavaliere di Uomini e Donne Over ha rimproverato Barbara di essere sempre molto impegnata e non avere mai tempo per stare insieme a lui però riesce a stare con le sue amiche. Barbara pensa invece che Marcello debba farsi una vita sua.

Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: scontro acceso tra Barbara e Marcello

Tra Barbara e Marcello è subito scontro. Ad un certo punto la donna lancia anche un biscotto in faccia a Marcello! Una signora del pubblico aveva dato il biscotto a Barbara perché aveva un calo di zuccheri ma pare proprio che lei abbia deciso di utilizzarlo in un altro modo. Ma non solo perché il pantalone le era rimasto incastrato sotto al tacco della scarpa e stava anche per cadere. Mentre Marcello continua a parlare, Barbara tira anche una scarpa! Gianni ha pure rimproverato la donna per il gesto fatto con il cibo e lei decide di recuperare il biscotto da terra e mangiarlo.

Insomma, ne vedremo delle belle! Inoltre, Barbara ha pure accusato Armando di avere una fidanzata fuori da Uomini e Donne e ha spiegato che porterà le prove di questo. Il cavaliere del Trono Over dice che Barbara è una pazza mentre lei afferma che tutti gli uomini sono dei falsi.