Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Gemma è uscita con Emanuele ma continua a non avere gioie

E’ stato registrata una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne e, come anticipa Il Vicolo delle News, Gemma Galgani è stata ancora una volta una delle protagoniste indiscusse nello studio del programma di Maria De Filippi. La registrazione, infatti, è iniziata proprio con la nota dama di Canale 5 che è uscita con Emanuele, il cavaliere che è sbarcato a Uomini e Donne appena una settimana fa solo per lei. La Galgani ed Emanuele hanno avuto modo di conoscersi meglio e i telespettatori di Uomini e Donne hanno scoperto qualcosa in più sul nuovo corteggiatore di Gemma. Il racconto di Emanuele però avrebbe messo un po’ in crisi la dama del Trono Over che sarebbe diventata più fredda.

Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani infastidita a cena con Emanuele

Emanuele, durante una cena, ha parlato a Gemma Galgani del suo fisico e ha detto di fronte alla donna di essere attivo sessualmente. In studio si è discusso a lungo del fastidio provato dalla Galgani durante le affermazioni di Emanuele. Ad un certo punto è però intervenuta Antonella che ha chiesto di ballare con l’uomo visto che lei, come lui, ama molto danzare oltre al fatto che vivono vicini. Non solo però. Perché un’altra dama di Uomini e Donne Over sembra aver puntato il nuovo arrivato e sarebbe interessata a ballare con lui anche lei. Certo è che Gemma non ha preso molto bene la situazione.

Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: la proposta di Tina per Emanuele

Sulla vicenda è intervenuta pure Tina Cipollari che ha proposto a Emanuele di fare il famoso ballo con il cocco insieme ad Antonella! Nello studio di Uomini e Donne parte allora una vera gara di ballo. Qui partecipano anche molti ballerini professionisti di Amici tra cui Umberto, Simone e Francesca. I professionisti del talent show hanno ballato insieme a Gemma, Carlotta, Aurora, Veronica e Valentina. A giudicare la gara è stato Gianni Sperti che ha fatto vincere Carlotta. Ma durante la puntata si ritorna a parlare di Gemma Galgani perché viene mandata una clip che la vede protagonista e dove, dopo la scorsa puntata del Trono Over, la dama più amata della tv è scoppiata in lacrime. Motivo? Il solito trattamento ricevuto da Tina Cipollari durante la sfilata.