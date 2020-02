Il fidanzato di Antonella Elia pizzicato con un’altra dopo i baci passionali al GF VIP 4: le foto su NUOVO

Li avevamo lasciati intenti a darsi uno dei baci più lunghi visti nella storia del Grande Fratello e adesso invece un terremoto potrebbe cambiare tutto, sempre che lo scoop lanciato dalla rivista Nuovo fosse confermato. Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti pubblica delle foto del fidanzato di Antonella Elia, che abbiamo visto settimana scorsa proprio nella casa del GF VIP a dichiarare tutto il suo amore alla compagna, e un’altra donna. Nelle prime foto pubblicate sui social, che anticipano il servizio di Nuovo, non si vede in realtà molto. Il fidanzato di Antonella Elia infatti sta semplicemente abbracciando una ragazza bionda, che è di spalle. Ma secondo quanto si legge sul commento di Signoretti, potrebbe esserci dell’altro…

IL FIDANZATO DI ANTONELLA ELIA PAPARAZZATO CON UNA BIONDA MISTERIOSA

Questo commento accompagna la foto di Riccardo Signoretti sui social:

Antonella Elia è chiusa nella Casa del Grande fratello vip ma il suo compagno, senza di lei, non sembra soffrire di solitudine. I paparazzi di Nuovo pizzicano Pietro Delle Piane in compagnia di un’altra bionda. Non solo abbracci e tenerezze: ce n’è abbastanza per mettere in crisi Antonella, che dovrà fare i conti con un’altra sorpresa quando saprà chi è la misteriosa amica che stringe a sé il suo uomo…

Per il momento, come potrete vedere dalla foto che apre il nostro post, si vede solo un abbraccio con una ragazza bionda e nulla di più. Ma viste le parole di Signoretti immaginiamo che nel servizio in edicola sulla rivista Nuovo di questa settimana, ci sarà anche dell’altro.

Antonella Elia vedrà queste foto? Se ne parlerà nella casa del Grande Fratello VIP 4? Non ci resta che aspettare…Nel frattempo noi continuiamo a ricordare Antonella al fianco del suo fidanzato in casa, con il volto completamente ricoperto di rossetto rosso dopo il bacio passionale.