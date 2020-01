Antonella Elia offesa per le parole di Fernanda Lessa sulla famiglia me lei in realtà non è sola ha un fidanzato che l’aspetta fuori

Ci ha molto colpito nella puntata del Grande Fratello VIP 4 in onda il 20 gennaio 2020, l’accanimento di Antonella Elia verso Fernanda Lessa. Sicuramente la sudamericana non sarà una donna semplice, del resto è una persona formata, non una ragazzina, sa come difendersi e non farsi mettere i piedi in testa, e questo forse non piace molto all’Elia. Antonella ha deciso di non abbracciare la Lessa ( che di certo ne ha potuto fare tranquillamente a meno) dopo un momento molto delicato. Ma quello che ci ha colpiti, come dicevamo in precedenza è il motivo. L’Elia parlando con Adriana Volpe ( nello spazio pubblicitario la discussione proseguita nella diretta di Mediaset Extra ) ha detto che non se la sente di abbracciare una persona che ha detto delle cose molto forti. Adriana Volpe l’ha invitata a riflettere, a voltare pagina perchè tutto si supera nella vita. Antonella ribadisce che Fernanda ha toccato un tasto dolente, il fatto che lei non abbia una famiglia fuori, che nessuno la stia aspettando e queste parole non possono scivolarle addosso.

ANTONELLA ELIA HA UN FIDANZATO CHE LE HA CHIESTO DI SPOSARLA

E’ vero che l’Elia ha parlato della perdita dei suoi genitori, di come sia stato doloroso per lei questo momento. Ha parlato anche del dolore provato per il fatto di aver dato priorità al lavoro e non alla famiglia. Tutto vero come però è anche vero che l’Elia non è da sola.

Qualche giorno fa parlando con Adriana Volpe e altri inquilini nella casa, l’Elia ha spiegato che ha un fidanzato, con il quale sta da nove mesi, che di recente le ha anche chiesto di sposarlo. Per cui non è sola al mondo e la favola della piccola fiammiferaia non regge. L’Elia infatti scherzando raccontava che ci sta pensando, che non ha detto proprio un si nella risposta a questo fidanzato che vuole almeno fare un paio di anni di fidanzamento. La Volpe in quella occasione ironicamente aveva anche commentato: “Non preoccuparti tanto ci vuole un anno per organizzare il matrimonio quindi puoi dire di si”.

Ecco, se non si è da soli, se si ha una persona che ti vuole sposare, perchè nascondersi e fingersi chi non si è realmente?

A proposito di Antonella Elia, colei che è anche protagonista de La Repubblica delle donne, dopo le frasi delicate verso Elisa ( definita pubblicamente una [email protected]) ecco le perle su Valeria Marini.

Chi è senza peccato scagli la prima pietra insomma…