Antonella Elia e Zequila danno della “cessa” a Valeria Marini e la offendono ma Signorini non dice nulla

Che brutta questa edizione del Grande Fratello VIP: si predica bene e si razzola davvero male, molto male. Nella casa si danno lezioni contro frasi sessiste e contro atteggiamenti da evitare e poi si ci permette, in diretta, tra l’altro, molto di peggio. Ieri ad esempio è successa una cosa davvero molto molto brutta. Nel corso della puntata del GF VIP del 20 gennaio 2020, dopo l‘entrata in casa di Valeria Marini per il confronto con Rita Rusic, i concorrenti non si sono risparmiati e hanno tirato fuori il peggio.

OFFESE GRATUITE VERSO VALERIA MARINI NELLA CASA DEL GF VIP 4

Mentre Valeria era ancora in casa, salutava Ivan, le telecamere si sono spostate in camera da letto dove Rita Rusic chiedeva ai suoi compagni come se la fosse cavata. Tutto in diretta, tutti stavano ascoltando, incluso il conduttore che forse, se si perde queste dinamiche, avrebbe bisogno o di un bravo autore che stia attento al suo posto, o di un apparecchio acustico.

Sta di fatto che Antonella Elia e Antonio Zequila non hanno perso occasione per offendere gratuitamente Valeria Marini. E meno male che l’Elia dall’alto della sua saggezza è dalla parte delle donne, lavora a La Repubblica delle donne…Tutto bello se non fosse che in pochi secondi ha vomitato addosso alla Marini ( ma dietro le spalle non di fronte) offese di ogni genere. “Ma che cessa, ma che culone” ha detto l’Elia seguita a ruota da Antonio Zequila che ha fatto notare alla Rusic che la Marini sembrava un cesso in televisione, tra l’altro grassa, tre volte tanto la ex moglie di Cecchi Gori. Commenti basati sul fisico, sul fatto che la Rusic bucasse lo schermo mentre la Marini sembrava più vecchia e grassa.

Ma davvero? Si abbiamo visto tutto questo mentre il conduttore taceva e il pubblico a casa ascoltava. Che bella questa edizione del Grande Fratello VIP…Ah proposito qualche giorno fa la saggia Barbara Alberti aveva chiesto alla Rusic come fossero i suoi rapporti con quella “cicciona” che era stata fidanzata con il suo ex marito Cecchi Gori…Sempre dalla parte delle donne chiaramente…