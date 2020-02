Junior Cally fidanzato con Valentina Dallari: una tifosa speciale per il rapper

Tra i ventiquattro Big in gara alla settantesima edizione del Festival di Sanremo 2020 c’è pure Junior Cally. Il rapper, in questi ultimi giorni, è stato al centro delle polemiche dei media. Al suo fianco però c’è sempre stata la sua fidanzata Valentina Dallari, famosa deejey e nota anche per la sua partecipazione a Uomini e Donne e la sua lotta contro l’anoressia. La Dallari ha sostenuto Junior Cally in un momento così importante per la sua carriera artistica e, sui social network, ha dimostrato al suo fidanzato tutto l’amore e la stima che nutre nei suoi confronti dopo l’esibizione sul palco dell’Ariston con il brano No grazie.

Valentina Dallari orgogliosa del suo fidanzato Junior Cally: le parole dopo la performance

“Niente da dire… Orgogliosissima di te” sono state le parole che Valentina Dallari ha voluto spendere per dimostrare il suo amore per Junior Cally. Poche parole sì, ma sicuramente ricche di tanto significato quelle dell’ex volto noto di Uomini e Donne. E ad accompagnare la dedica social della Dallari pure uno scatto molto intimo e tenero, apprezzatissimo dai fan in cui i due protagonisti sono proprio la deejey e il rapper in gara a Sanremo 2020. Una foto in cui Valentina e Junior Cally sono a letto e lei lo coccola dopo la performance al Teatro Ariston. Lui ha subito risposto al post pubblicato su Instagram dalla sua fidanzata commentando semplicemente: “Mia”.

Junior Cally a Sanremo 2020 può contare sull’amore della sua Valentina Dallari

Polemiche a parte, insomma, pare proprio che Junior Cally possa avere sempre qualcuno di importante su cui contare in questa settimana così intensa. E non solo durante il Festival di Sanremo naturalmente. L’amore che c’è tra Valentina Dallari e l’artista è ormai è evidente agli occhi di tutti e i fan della coppia sono sempre più pazzi di loro. La Dallari è senz’altro una tifosa molto speciale per Junior Cally, chissà se Valentina deciderà di fare al suo fidanzato nuove dediche sui social network!

E voi che cosa ne pensate di questa bellissima coppia? Vi piacciono insieme Junior Cally e Valentina Dallari?