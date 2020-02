Caterina Balivo stanca dopo la domenica in spiaggia con la famiglia, è una mamma perfetta (Foto)

La domenica per Caterina Balivo è tutta da dedicare alla famiglia e lei che adora il mare ha trascorso una bellissima giornata a Fregene, in spiaggia (foto). Il mare d’inverno è meraviglioso e ieri era una giornata perfetta, piena di sole, come la Balivo. E’ una mamma perfetta la conduttrice di Vieni da me, tutto il suo tempo libero lontana dagli studi Rai lo dedica ai figli e al marito. E’ diventata poco mondana, con due figli e un programma televisivo che la impegnano così tanto, il fine settimana adora stare con Cora, Guido Alberto e suo marito Guido Maria Brera. E’ la rivista Oggi a mostrare le foto della famiglia a Fregene e come sempre Caterina Balivo ha scelto l’outfit perfetto. Jeans, sneakers, maglioncino e un piumino delizioso effetto vernice, molto trendy. Outfit griffati per tutti e ovviamente pallone ai piedi per il primogenito e anche questa volta la conduttrice ha giocato con il suo ometto.

CATERINA BALIVO AL MARE D’INVERNO CON I FIGLI E IL MARITO

Con la Balivo e tutta la sua famiglia ci sono anche altri amici. Tanto sole, passeggiate romantiche tra moglie e marito, baci, coccole, anche alla piccola Cora ovviamente. Un bel pranzo da condividere tutti insieme nel ristorante sulla spiaggia e poi chiacchiere e ancora tenerezze.





Arriva il momento del gelato per i bambini, Cora vuole il ghiacciolo ma lo fa cadere ben tre volte a terra e alla fine la mamma con infinita pazienza le compra una coppetta. Guido Maria e Caterina sembrano due fidanzatini. La Balivo deliziosa dal primo all’ultimo minuto, sempre in ordine anche i suoi capelli grazie alla fascia così di tendenza, come tutto ciò che lei indossa.

Stamattina si è recata come sempre negli studi televisivi ma ha avvisato tutti che è davvero molto stanca, distrutta dopo la giornata di ieri.