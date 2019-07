Caterina Balivo si gode Capri in vacanza con i figli (Foto)

Caterina Balivo è finalmente arrivata a Capri, già in vacanza da un po’ adesso è nel suo posto preferito in estate con i figli Cora e Guido Alberto (foto). Outfit come sempre originale e perfetti e la Balivo mostra sul suo profilo social gli scatti del primogenito, piccolo ma già bravo con le fotografie per la mamma e la sorellina. Guido Alberto ha 7 anni, la piccola di casa cresce in fretta, è nata ad agosto del 2017 e tra compirà due anni. Dalle foto col pancione agli scatti di oggi, Caterina Balivo non salta mai le sue vacanze a Capri dove può godersi non solo il bellissimo mare ma anche l’ottimo cibo a cui magari rinuncia durante gli altri mesi dell’anno. Pasta e pizza per la conduttrice Rai e poco importa se dovesse prendere un chilo, è in vacanza è si rilassa del tutto. Augura ai followers un buon fine settimana e sul pontile ci sono lei e la sua bimba.

PER CATERINA BALIVO CAPRI SARA’ SEMPRE UN POSTO MAGICO

L’isola di Capri è una vera meraviglia per tutti ma per Caterina lo è anche di più perché è lì che nel 2014 ha sposato Guido Maria Brera. Un matrimonio organizzato in pochissimo tempo e con pochi invitati ma tantissimo amore ed entusiasmo.

Dopo aver trascorso qualche giorno a Ischia con i suoi figli è arrivata a Capri e queste sono le sue prime vacanze di questa estate 2019. Sull’isola trova come sempre tutte le persone a cui è legata, dalle amiche a i volti conosciuti negli anni. Prima di partire però ha sistemato un po’ tutto per il lavoro che l’attende a settembre, un po’ di riunioni perché presto l’attende la prossima stagione di Vieni da me. Dopo un inizio incerto le soddisfazioni sono arrivate, ma adesso è solo il momento giusto per il sole e il relax tra famiglia e amici.

