Belen Rodriguez incinta? Sui social la foto equivoca ma anche la sua risposta

Da quando Belen e Stefano de Martino sono tornati insieme i fans della coppia non vedono l’ora che questa famiglia si allarghi con la nascita di un bebè! Ma anche tutte le riviste di cronaca rosa e i siti di gossip fanno il tifo per Belen Rodriguez e Stefano de Martino. Da un annetto a questa parte si è parlato quasi tutti i mesi di una possibile gravidanza di Belen che la show girl ha dovuto smentire di volta in volta. E poche ore fa è stata lei stessa con la pubblicazione di una foto a scatenare nuovamente il gossip. Sui social infatti ieri la Rodriguez ha condiviso l’immagine di una statuetta molto bella, simbolo di fertilità che sembrava raffigurare una donna in dolce attesa. Nel giro di pochissimi minuti sotto la foto sono arrivati centinaia e centinaia di commenti con gli auguri per Belen e per questa gravidanza.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? LA FOTO SUI SOCIAL SCATENA I FANS

Pochi minuti dopo aver pubblicato la foto, Belen si è di certo resa conto di aver scatenato un vero e proprio inferno visto che tutti i suoi followers hanno iniziato a chiederle news su questa possibile gravidanza. Alla bella argentina non è rimasto altro da fare: commentare e ribadire di non essere incinta. Belen ha spiegato che quella statua è stata un regalo molto apprezzato, che le è piaciuta così tanto che ha deciso di pubblicare una foto. “No, non sono incinta” ha scritto nei vari commenti sotto questa immagine.

E ancora: “Non sono incinta, è una scultura che mi hanno regalato oggi, l’ho fotografata e l’ho postata, perché la trovo bellissima. Tutto qui! “.

Per chi se la fosse persa ecco l’immagine che Belen ha pubblicato sui social scatenando il delirio!

Effettivamente Belen avrebbe dovuto immaginare che pubblicando questa foto si sarebbe pensato subito a una sorta di annuncio si sa; i personaggi pubblici sono “condannati” in questo senso, a dover sempre dare delle spiegazioni…