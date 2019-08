Belen incinta? La rivelazione di DiPiù con le parole di Stefano de Martino

Potrebbe essere la notizia bomba nel gossip dell’estate ma per il momento i diretti interessati sembrano non voler confermare o smentire quanto invece i giornali affermano con certezza. In ordine di tempo l’ultimo a parlare della gravidanza di Belen Rodriguez è la rivista Dipiù che, nel numero in edicola da oggi, racconterebbe di una rivelazione fatta da Stefano de Martino a un amico. Amico che poi avrebbe raccontato la cosa ad altri e i giornalisti di Dipiù, avrebbero quindi appreso così la notizia. Una cosa è certa: se Belen è incinta, al momento non si vede davvero nulla per quello che riguarda le forme. Basta guardare una delle ultime storie fatte da Stefano de Martino, in vacanza a Ibiza proprio con sua moglie/ex moglie e il piccolo Santiago. Mentre Belen stende i panni, come una bravissima donna di casa, o o meglio li raccoglie, rigorosamente in versione massaia sexy con solo costume succinto addosso, Stefano la riprende. E dal video si vede benissimo che Belen non ha un solo filo di “pancetta” se così possiamo definirla o pancino, nel caso di una gravidanza. Certo se Belen fosse ancora nei primi mesi, e anche per questo avesse deciso di non dare la notizia, non è detto che le forme si vedrebbero già.

BELEN RODRIGUEZ INCINTA? LA CONFESSIONE DI STEFANO DE MARTINO RIVELEREBBE TUTTO

In ogni caso se i diretti interessati non hanno voluto dare in nessun modo certezza di questa gravidanza, un motivo ci sarà. Preferiscono essere cauti e attendere oppure non c’è nulla da aspettare perchè Belen non è incinta!

Al momento quindi possiamo solo continuare a seguire Belen e Stefano e vedere se magari proprio dai loro profili social, come sempre molto attivi, arriveranno delle notizie in merito. Certo se Belen fosse incinta continuerebbe a far sognare tutte le persone che vedono in lei e Stefano una coppia perfetta!