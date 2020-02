Diana del Bufalo ed Edoardo Tavassi sono una coppia? Le prime foto sulla rivista Chi

Diana del Bufalo ha finalmente ritrovato l’amore dopo la brutta delusione avuta con Paolo Ruffini? Sembrerebbe proprio di si. Da settimane si parla di una possibile relazione con Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina. L’attrice non ha mai confermato ma sul numero della rivista Chi in edicola questa settimana ci sono proprio alcune foto che mostrano i due felici insieme mentre fanno shopping e si tengono la mano e si abbracciano come se ci fosse appunti, un legame molto importante.

UN NUOVO AMORE PER DIANA DEL BUFALO: ARRIVA EDOARDO TAVASSI

Secondo quanto si legge sulla rivista Chi, che benedice questa unione, Edoardo Tavassi e Diana del Bufalo si conoscevano già da tempo, erano amici e frequentavano gli stessi locali. Pare però che sono negli ultimi giorni sarebbe scoccata la scintilla e si potrebbe quindi parlare di amore.

Anche Diana ha parlato di un periodo molto felice sui social anche se al momento le “presentazioni” non sono state fatte. Una volta bisognava portare in famiglia il fidanzato per presentarlo a mamma e papà, adesso serve una foto sui social per ufficializzare tutto. Per il momento nessuno ha confermato questa relazione ma Diana ed Edoardo si mostrano felici e spensierati per le strade di Roma insieme, immaginiamo che possa bastare anche solo questo.

Come vedete nelle foto che la rivista Chi pubblica questa settimana, i due sembrano essere realmente molto felici insieme e Diana ha anche ritrovato il sorriso! Noi facciamo il tifo per lei e speriamo di vederla di nuovo innamorata e serena pronta a voltare pagina. E chissà che cosa pensa la cara Guendalina Tavassi, di questa cognata che sta per entrare in famiglia! Attendiamo molto presto anche un suo esilarante commento.

