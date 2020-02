Diodato e Levante pizzicati insieme in un locale (Foto)

Fanno ancora tanto rumore insieme o distanti Diodato e Levante e lo dimostra la rivista Chi pubblicando le loro foto insieme (foto). L’ex coppia è stata pizzicata in un locale di Milano, i paparazzati hanno fotografo i due ex fidanzati ma non erano da soli. Ai fan basta poco per continuare a sperare che tornino insieme ma intanto lei ha già ufficializzato la sua nuova storia d’amore, la sua nuova felicità accanto a un altro uomo. Durante i giorni del festival di Sanremo 2020 sembrava che potesse scoppiare una nuova scintilla, tutti hanno provato a ripetere che Fai rumore fosse dedicata proprio a lei, a Levante, ma Diodato ha smentito. Restano però le altre dediche e soprattutto “Antonio”, il brano che la splendida cantante ha scritto per lui. E’ stato un amore che ha lasciato il segno e oggi i due protagonisti sono in ottimi rapporti, insieme uno accanto all’altro sorridono ancora complici.

I SORRISI DI LEVANTE E DIODATO FANNO SPERARE IN UN LORO RITORNO

Della loro storia d’amore non hanno mai parlato molto ma forse adesso potrebbero collaborare con la loro musica. Subito dopo la vittoria di Diodato a Sanremo 2020 hanno evitato di farsi vedere insieme ma la rivista Chi li mostra adesso in compagnia dei rispettivi entourage. Tra loro un incontro di lavoro?

Sarebbe meraviglioso per i rispettivi fan, magari un duetto che di certo farebbe impazzire tutti. Lei sembra non staccare occhi e sorrisi dal suo ex fidanzato ma è proprio Levante che ha confermato la fine del loro amore e di un nuovo inizio per lei. Attendiamo come sempre il seguito, magari se non il più romantico il più interessante.

“Non voglio fare a meno di quel bellissimo rumore che fai” è il brano che tutti canticchiamo. “Antonio mi fa benissimo, non chiedermi perché, l’amore succede” è la canzone che Levante ha senza dubbio dedicato al suo ex.

Diodato e Levante pizzicati insieme in un locale (Foto) ultima modifica: da