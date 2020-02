Clizia Incorvaia a Verissimo: “Innamorata di Paolo? E’ il mio principe azzurro”

“Se possiamo dire che siamo una coppia, si siamo una coppia” ha detto Clizia Incorvaia nella puntata di Verissimo in onda il 29 febbraio 2020 su Canale 5. La siciliana è stata tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Silvia Toffanin e ha rivisto le tante immagini dalla casa del Grande Fratello VIP 4, parlando poi, inevitabilmente, della storia con Paolo Ciavarro. Lei lo aspetta ed è sicura che quando usciranno fuori, questa favola riprenderà. Non a caso tra le prime cose che ha fatto c’è stata la fuga a Fregene, per bere le due birrette. Per ora con il suo papà, poi lo farà con Paolo, quando anche lui uscirà dalla casa.

CLIZIA INCORVAIA A VERISSIMO PARLA DELLA SUA STORIA D’AMORE CON PAOLO

Clizia non si aspettava di provare un sentimento puro, come quello che si vivono quando si frequenta il liceo. E nello studio di Verissimo racconta: “io ho vinto. Ho trovato il mio principe, il mio uomo ideale era come lui, gentile anche un po’ timido, che parlasse la mia stessa lingua, un uomo elegante e Paolo possiede tutte queste cose. E’ un’anima bella, non pensavo più che esistesse”. La Toffanin allora chiede: “sei innamorata?” e lei risponde: “il mio cuore è ricominciato a battere. Lui un pezzetto di felicità me l’ha già regalato, non ero così felice ed entusiasta, propositiva e fantasiosa da tantissimi anni” .

Nessuna preoccupazione per la piccola Nina. Clizia spiega che, anche nei momenti più difficili ha educato sua figlia all’amore, la chiama persino in questo modo. La piccola sarà sempre tutelata!

La Incorvaia spiega che si aspettava un altro epilogo con Paolo ma le cose sono cambiate improvvisamente per via della squalifica. Non ha dubbi sul fatto che però, una volta finito il reality, tutto andrà avanti!

Nel frattempo anche Paolo in casa continua a parlare di Clizia ma prova ad andare avanti stando vicino alle persone alle quali tiene.