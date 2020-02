Fernanda Lessa tra le braccia di Paolo Ciavarro ritrova la sua forza al GF Vip (Foto)

Paolo Ciavarro al GF Vip è pronto a consolare ancora Fernanda Lessa che questa mattina ha avuto momenti difficili da superare (foto). Lei nella casa del GF Vip non ha mai nascosto le sue fragilità che aumentano lontana dai suoi affetti più cari. Fernanda ascoltando una canzone degli Snow Patrol è scoppiata in lacrime presa dalla malinconia, Paolo ha notato subito il suo stato d’animo e non ha perso tempo, l’ha stretta in un abbraccio suggerendole di tirare fuori tutto le emozioni, perché erano belle. Sono lacrime d’amore e non di dolore quelle che stava versando Fernando Lessa ma lei non ci aveva pensato. Ciavarro in pochi minuti è riuscito a rincuorarla mostrando ancora una volta la sua sensibilità. Non è semplice nemmeno per lui adesso stare in casa dopo l’eliminazione volute dal Grande Fratello di Clizia Incorvaia. Niente di paragonabile però alle lacrime che scivolano sul viso di Fernanda Lessa, lei ha molto su cui riflettere e di errori ne ha fatti tanti, così il male che ha rivolto a se stessa e a chi ha continuato ad amarla sempre.

FERNANDA LESSA IN LACRIME AL GF VIP LA CONSOLA PAOLO CIAVARRO

“E’ bello anche questo, butta tutto fuori, pensa che bello è l’amore che provi e che provano loro per te. Vedrai che ti guardano e sono orgogliosi di te” e su queste parole la modella ha tirato fuori tutte le lacrime possibili. Ha la fortuna di avere incontrato nella casa del GF Vip persone che la comprendono e non la giudicano.

“Sei forte, sei una roccia, pensa quante ne hai superate, le lacrime sono belle quando sono d’amore” ed è la consapevolezza che siano lacrime d’amore e non di vero dolore a rincuorare più di tutto la Lessa che in Paolo ha trovato un’altra persona dall’animo buono, capace di dirle le parole giuste per sostenerla, capace di abbracciare una donna che piange.