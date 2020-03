A Domenica Live un commosso Pasquale Laricchia presenta la sua piccola Stefania e la compagna

Tra i protagonisti della puntata di Domenica Live in onda oggi 1 marzo 2020 anche Pasquale Laricchia e la sua famiglia. Nella casa del Grande Fratello VIP 4 Pasquale ha parlato per la prima volta della sua bambina, prima di questa edizione del reality non aveva reso pubblica la cosa. Lui e Loredana stanno insieme da oltre 13 anni e 18 mesi fa hanno avuto la gioia più grande che potesse arrivare. E’ nata infatti la piccola Stefania che ha reso la loro vita perfetta. Prima di presentare la sua piccola però Pasquale vuole rispondere nuovamente, portando anche delle testimonianze alla sua ex Victoria. Ribadisce di non aver mai fatto del male alla ragazza che, a suo dire, sarebbe partita per l’America, dicendo che suo padre stava male, per lasciarlo solo perchè lui, dovendo ripagare tutti i suoi debiti, le aveva tolto la carta di credito.

In studio Pasquale ribadisce di non aver mai alzato un dito su Victoria e porta anche delle testimonianze di persone che conoscevano la ragazza e possono dire che era lei molto arrogante e poco avvezza al dialogo. Inoltre Pasquale ha anche raccontato che Victoria ha mentito quando ha detto di esser andata in questura e che presto lui potrà dimostrare di non essere mai stato chiamato dalla polizia, avendo fatto una richiesta ufficiale con il suo avvocato. La d’Urso quindi aspetta questa prova per poter comprendere come siano andate realmente le cose.

PASQUALE LARICCHIA PRESENTA LA SUA PICCOLA A DOMENICA LIVE

“Io sto insieme a Pasquale da 13 anni e posso essere la prova oggettiva. Io posso dire solo cose belle di Pasquale, ci siamo conosciuti in un momento particolare della mia vita e abbiamo affrontato tante cose insieme…Abbiamo desiderato e voluto la nostra bambina” ha detto la compagna di Pasquale in diretta a Domenica Live. Dopo lo spazio un po’ più serio si passa alla commozione con l’entrata della piccola e bellissima Stefania in studio.

“Se lo avessi saputo lo avrei fatto prima e magari avrei avuto più di un figlio” ha commentato Pasquale mostrando anche come è bravo a dare la pappa alla sua bimba. Commosso, con le lacrime agli occhi, Pasquale è felicissimo per aver reso la sua vita perfetta con la piccola Stefania e la sua compagna.

