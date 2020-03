Federica Panicucci, la sorpresa di Marco Bacini nel camerino è invidia pura per tutte (Foto)

A intervalli più o meno regolari Federica Panicucci posta sul suo profilo social foto o video con Marco Bacini e l’ultimo è davvero da invidia, forse il post più semplice ma un misto di romanticismo e passione che ha generato invidia in tutte. Nessuna emozione negativa nei confronti di Federica Panicucci e del suo compagno ma davvero tutte le donne vorrebbero gesti come quelli di Marco. Questa volta niente bouquet enormi di rose rosse perfette né viaggi in luoghi paradisiaci, nemmeno un gioiello prezioso o chissà quale regalo. Semplicemente la conduttrice di Mattino 5 si è vista arrivare a sorpresa il suo fidanzato nel camerino. Magari per lavoro erano stati distanti per qualche giorno o forse si erano visti la sera prima o la mattina ma la sorpresa ha emozionato la Panicucci che è corsa ad abbracciarlo mentre lui la baciava diventando il protagonista di un film bellissimo. Qualcuno ha ripreso subito la scena con il cellulare e Federica non ha resistito e ha pubblicato le immagini aggiungendo la canzone giusta.

FEDERICA PANICUCCI E MARCO BACINI LA COPPIA PIU’ INNAMORATA

Niente di più semplice ma è bastato per fare sciogliere del tutto la bella conduttrice Mediaset: “E poi lui arriva a sorpresa nel camerino e ti bacia così. Ti amo” seguono ovviamente gli hashtag più dolci e i cuori e i complimenti di tutti i follower. Tra le amiche anche Margherita Zanatta che confessa: “Siete da invidia pura, quella bella e sana, si intende. Immensi Fede!”.

51 anni già compiuti per la Panicucci che sembra sembra una ragazzina e nel video in un momento di relax nel camerino appare in tutta semplicità con i capelli raccolti, jeans, maglietta bianca e scarpe da ginnastica. Bacini appare più come Richard Gere in Pretty Woman e la coppia non può che generare invidia, quella bella però.