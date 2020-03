Alena Seredova col pancione sulla neve, è felice con Alessandro Nasi e i figli (Foto)

Alena Seredova col pancione è bellissima e non rinuncia di certo a una bella vacanza sulla neve (foto). la rivista Chi ha immortalato l’ex modella con il suo compagno, Alessandro Nasi, e i figli, durante una fuga in montagna. La famiglia allargata ha scelto Courmayeur, dicono che la Seredova e Nasi abbiano cambiato programma e vacanza a causa del coronavirus, ma non hanno rinunciato a un po’ di relax tutti insieme. Alena Seredova incinta è in gran forma, è già al sesto mese di gravidanza e in montagna infatti non si dedica a nessuno sport. Questa volta per lei la vacanza a Courmayeur è solo relax, quindi passeggiate con il suo Alessandro, poi un po’ di sole sulle sdraio dell’hotel e mentre tutti sono in pista lei attende figli e compagno con il cane. Nasi è un gran sportivo e si diverte a sciare con i piccoli Buffon.

LA MERAVIGLIOSA FAMIGLIA ALLARGATA DI ALENA SEREDOVA

Alena non ha mai creduto nella famiglia allargata che riunisce la nuova famiglia di Gigi Buffon e la sua ma per il bebè in arrivo è diverso, la sua famiglia è meravigliosa, l’armonia è perfetta. Nasi ha saputo conquistare lei e i suoi figli e così anche una vacanza modificata all’ultimo momento diventa unica.

ALENA SEREDOVA HA SCRITTO PER I FIGLI UNA LETETRA FIRMATA DAL BEBE’ IN ARRIVO

La semplicità della splendida ex moglie di Gigi Buffon è evidente e come sempre anche la sua attenzione nei confronti dei figli. A Verissimo di recente ha confidato come ha detto ai suoi due bambini che era incinta, che stava arrivando un altro fratellino, o anche ina sorellina. A 42 anni sarà di nuovo mamma, per la terza volta. Dopo la fine del matrimonio con Buffon credeva che nessuno l’avrebbe più voluta, invece con Alessandro Nasi non è mai stata così felice.