Alena Seredova col pancione, a Verissimo racconta come l’ha detto ai suoi figli (Foto)

Domani Alena Seredova sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, attesissima col suo pancione dopo l’annuncio della gravidanza (Foto). Alena Seredova è incinta, a 42 anni sarà di nuovo mamma per la terza volta, il parto è previsto a giugno mentre la gioia dell’ex moglie di Gigi Buffon è evidente. Un figlio voluto, desiderato, come lei ha confidato ci stavano provando da un po’, poi come accade a molte donne il test è risultato positivo quando si è rilassata. Nella sua partecipazione a Verissimo la splendida ex modella porta tanti messaggi, speranze per le altre donne che come lei hanno visto andare a rotoli un matrimonio ma sono tornate a essere amate e ad amarsi. E’ già mamma di due bambini, David Louis e Lee Thomas, i bambini che la legheranno per sempre a Buffon ma adesso è in arrivo un altro bebè, il primo figlio di Alessandro Nasi.

ALENA SEREDOVA HA DETTO AI FIGLI DELLA GRAVIDANZA CON UNA LETTERA

A chi in passato le chiedeva se avrebbe avuto un figlio con Nasi rispondeva che prima di tutto veniva la serenità dei suoi due figli. Il tempo e l’amore hanno fatto il resto ma quando è stato il momento di dire ai suoi figli che era incinta non è stato semplice, non sapeva come dirglielo: “Così ho scritto una lettera ad entrambi firmata proprio dal bebè”. Dolcissima Alena Seredova ha trovato ancora una volta il modo migliore.





A Verissimo ha confidato: “Dopo due figli, non avrei mai pensato di diventare nuovamente mamma a 42 anni. Spero che la mia storia possa essere una speranza per tutte le donne che si sono trovate nella mia situazione. Con la fine del mio matrimonio. pensavo non mi volesse più nessuno, persino mia madre lo diceva e, invece, c’è sempre quella persona nel mondo che aspetta te”.

Non rivela il sesso del bebè, l’ha promesso ai suoi figli. Tutti lo sapranno solo al momento della nascita. Intanto, lei bellissima si gode il momento più bello della sua vita, i due figli meravigliosi, l’arrivo di un terzo che renderà padre il compagno che l’ha fatta rinascere, e la sua nuova famiglia.