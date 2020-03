Federica Panicucci sposa Marco Bacini dopo il dolore per la separazione (Foto)

Federica Panicucci e Marco Bacini hanno annunciato che presto si sposeranno ma non c’è ancora la data del matrimonio o almeno la coppia non l’ha ancora rivelata (foto). Alla rivista Oggi la conduttrice ha parlato del loro amore e anche di altro ma soprattutto ha cercato di dare speranza a chi ­­si torva ad affrontare una separazione, il divorzio, convinta che non ci sarà un altro amore. Niente di più sbagliato è sicura che prima o poi il vero amore arrivi per tutti. Federica Panicucci pensa che ci siano donne che per timore di restare sole non si separano e continuano a vivere situazioni assurde, a soffrire, a non essere amate e a non amare. Lei è invece la testimonianza che dopo un matrimonio e dei figli c’è ancora vita e più di prima. Dalle nozze con Mario Fargetta sono nati i loro meravigliosi figli, l’ex coppia ha fatto in modo di tutelarli, oltre alla notizia della separazione non hanno mai dato modo di fare spettegolare i giornali.

FEDERICA PANICUCCI: “MARCO BACINI E’ LA MIA META’ DEL CIELO

E’ con Marco Bacini che dopo avere superato il dolore per la separazione da Fargetta ha iniziato a costruire una nuova vita. A 52 anni la padrona di casa di Mattino 5 si prepara al secondo matrimonio, al secondo sì. Alla rivista Oggi ha confidato: “Sposare il mio Marco? Quello sicuramente. Succederà. Anche presto… Ogni giorno mi sceglie e io lo scelgo ogni giorno. Ho trovato, senza paura di essere smentita, la mia metà del cielo”.

E’ l’amore uno dei segreti di bellezza che confessa, lei è felice davvero. “Molte donne pensano che dopo la separazione la vita sia finita, altre non si separano per lo stesso timore: noi siamo l’esempio che si può continuare ad amare. La mia nuova vita mi rende felice e infinitamente appagata. E mi batte forte il cuore ogni giorno” ha aggiunto dando speranza a tutte le donne e confermando la sua gioia per questa seconda vita.