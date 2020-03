Maria Elena Boschi e Giulio Berruti finalmente abbracciati e innamorati: becccati insieme a Roma (Foto)

Finalmente allo scoperto, o quasi, Elena Maria Boschi e Giulio Berruti sono stati pizzicati dalla rivista Diva e Donna, non è la prima volta ma questa volta si vede che sono innamorati (Foto). La Boschi e Berruti insieme sono una coppia bellissima, sono stati beccati a Fregene e chissà se anche questa volta diranno che sono solo molto amici. Nessun bacio ma l’ex ministra e l’attore hanno una complicità evidente, si abbracciano, sono sempre occhi negli occhi e gli amici non fanno tutti così. Immaginiamo che questa volta non arriverà nessuna smentita, il clima è davvero molto confidenziale tra loro; sembrano due ragazzini al primo appuntamento. Ormai è da un bel po’ di mesi che il gossip parla di questo presunto amore e questa libera uscita parla d’amore. Gli attori sono sempre molto riservati, desiderosi di proteggere la loro vita privata dai curiosi, la Boschi non è mai stata da meno.

ELENA MARIA BOSCHI E GIULIO CERRUTI SONO FIDANZATI?

Tutto parla d’amore ma non c’è al momento nessuna conferma ufficiale e immaginiamo che non dichiareranno mai che stanno insieme. Già in passato l’ex ministra non ha mai rivelato chi fosse il suo misterioso fidanzato e aveva anche confidato: “Il fatto che non mi sia sposata o che non abbia un compagno ufficiale, non vuol dire che in questi anni sia sempre stata sola. Diciamo che sono stata brava a vivere la mia storia importante senza che nessuno se ne accorgesse. Eravamo entrambi liberi, non c’erano problemi”.

Quasi un anno fa il primo avvistamento della coppia a una festa mondana: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti e lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui” aveva cinguettato la giornalista di Grazia Annalia Venezia.

Giulio e Maria Elena dimostrano quindi che è davvero possibile sfuggire al gossip e ai pettegolezzi se si desidera stare lontani dai riflettori per vivere un amore come tutti gli altri.