Fabio Fulco: la dichiarazione alla fidanzata, dopo Cristina Chiabotto è di nuovo felice (Foto)

Finalmente arrivano le prime foto sui social di Fabio Fulco e la sua nuova fidanzata; dopo la delusione per l’addio di Cristina Chiabotto l’attore crede di nuovo nell’amore e scrive per Veronica Papa una dichiarazione (foto). Sui social non si era mai esposto, comprensibile il suo timore di soffrire ancora dopo il matrimonio della sua storica fidanzata ma adesso Fabio Fulco ha capito che la splendida ex miss è la donna giusta, la compagna della sua vita. Anche lei giovanissima perché se l’attore ha 49 anni Veronica ne ha solo 25. I 24 anni di differenza però sembra valgano solo per l’anagrafe e loro raccontano quanto siano innamorati. Esce così allo scoperto dopo tanti post negativi il bel Fulco. Dopo le foto scattate dalla rivista Chi con la coppia che si godeva una vacanza alle Mauritius ecco la dichiarazione sul profilo Instagram.

FABIO FULCO INNAMORATO PAZZO DELLA BELLA VERONICA PAPA

“Quanti sentieri, quante storie, quante cadute, quante domande. Spesso le risposte sono incomprensibili e tutto sembra far parte di qualcosa che sfocia nel nulla. Poi un giorno, quando ormai non ti aspetti più nulla, arrivi TU…e allora capisci. Dovevi solo fare delle cose per aspettare che il momento fosse giusto, che noi fossimo pronti e maturi per affiancarci e camminare mano nella mano per sempre…e allora tutto ha un senso” è questa la dichiarazione d’amore del bel napoletano alla sua splendida compagna. chissà se adesso con lei riuscirà a realizzare il sogno di costruire una famiglia, di avere un figlio.

LE FOTO DEL MATRIMONIO DI CRISTINA CHIABOTTO

“Ero ferito, pensavo che il mio progetto di vita fosse svanito. Ora però al mio fianco c’è una persona che mi sta aiutando a riparare qualcosa che altri hanno distrutto. Veronica è arrivata al momento giusto. E con lei ho avuto la riprova che la differenza d’età è solo un cliché” la sua dichiarazione alla rivista Chi. Adesso attendiamo solo l’annuncio dei fiori d’arancio.