Loredana Lecciso torna con Al Bano e Romina Power risponde a modo suo (Foto)

Che succede tra Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi? Una nuova foto postata dalla mamma dei suoi figli più piccoli sembra confermare che è in corso una nuova storia d’amore, o meglio la continuazione. Lo scatto è apparso sul profilo social della Lecciso nel giorno della festa della donna; non una parola da parte del cantante mentre Romina Power sembra rispondere a modo suo. Ognuno festeggia l’8 marzo come meglio crede e per il cantante e Loredana Lecciso sembra che sia stata una giornata tutta cuori e natura. E’ ciò che lei lascia intendere a tutti, infatti tanti amici le fanno gli auguri, esultano per il ritorno di fiamma e sperano sia per sempre. Ben diversa la giornata di ieri di Romina Power, i suoi post li ha dedicati tutti alle sue donne. “Donne della mia famiglia, vi amo!!!” ha esclamato dai social postando l’immagine di tanti anni fa con Cristel ancora molto piccola, la sorella, la mamma e la dolcissima Ylenia. Subito dopo due scatti con mamma Jolanda.

ROMINA POWER RICORDA MAMMA JOLANDA NEL GIORNO DELLA FESTA DELLA DONNA

“Un’altra donna speciale nella mia vita” e Romina dedica uno scatto di pochi mesi fa e uno scatto di tanti anni fa alla suocera che non c’è più. Poi una bella immagine con le sue adorate figlie, Romina jr e Cristel. Infine, questa mattina la Power ha confidato che è a Roma, nella sua casa di Trastevere.

LOREDANA LECCISO RACCONTA DELLA PASSIONE CON AL BANO

Tirando le somme Loredana Lecciso è a Cellino San Marco e viste le foto che continua a postare in questi giorni sembra ormai evidente che la coppia è tornata insieme dopo anni di separazione e anche di litigi. Attendiamo però la conferma ufficiale, magari di Al Bano, sempre che i protagonisti siano interessati a fare chiarezza.