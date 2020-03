Lodovica Comello mamma: prima foto sui social per dare il benvenuto al suo piccolo

In una Milano blindata a causa dell’emergenza coronavirus arrivano anche le belle notizie. Una nuova nascita è sempre qualcosa che porta gioia, un raggio di sole in questo periodo complicato che stiamo vivendo! Oggi l’annuncio sui social: Lodovica Comello è diventata mamma. Pochissimi minuti fa la cantante e conduttrice ha postato sui social la prima foto del piccolo nato, probabilmente proprio oggi in piena emergenza coronavirus. E immaginiamo che per la Comello affrontare gli ultimi giorno di gravidanza non sia stato semplicissimo ma l’arrivo del piccolo Teo, questo il nome scelto per il bambino, avrà certamente portato il sole.

LODOVICA COMELLO E’ DIVENTATA MAMMA: E’ NATO IL PICCOLO TEO

Solo una frase breve e semplice per annunciare ai suoi 2 milioni di followers che il bambino è nato: “Ciao Teo “ con un piccolo orsacchiotto accanto e la foto di una manina. Queste le parole scelte da Ludovica.

L’attrice, conduttrice e cantante, 30 anni ad aprile e sposata da 5 anni con il produttore Tomas Goldschmidt, ci annuncia che è diventata mamma del suo primo figlio postando una tenera foto della mano del neonata semi-nascosta dalla tutina.

Una settimana fa sui social aveva scritto, mostrando il suo pancione al sole:

Mamme! 🤰🏻🍼🐻 In queste ultime settimane ho lavorato, rigorosamente in smart working, per voi (e senza nemmeno sapere che sarebbe scoppiata un’epidemia e saremmo state tutte in casa a girarci i pollici!!) . Parlare con voi in questi mesi, e ridere insieme sui vari #gravidrammi, mi ha dato lo spunto per creare L’ASCIUGONA. . La prima puntata esce mercoledì, sotto forma di podcast su moltissime piattaforme… e anche sotto forma di video qui su IGTV!! . Non vedo l’ora di tenervi compagnia con i miei racconti da gravi- mamma! ❤ . E comunque #IoStoACasa. Questa foto é di ieri, mentre facevo la fotosintesi clorofilliana in terrazza.

E adesso i fans sperano che ci siano presto delle immagini anche del piccolo Teo o comunque un racconto più dettagliato di quello che è successo in questo giorno così speciale.

