Al Bano nella tenuta con Loredana ma le figlie e Romina sono bloccate (Foto)

Alla rivista Oggi Al Bano Carrisi racconta della sua famiglia in questo periodo, ognuno resta a casa ma mentre lui è nella tenuta pugliese con Loredana Lecciso e i loro figli, Romina Power e le figlie sono rimaste bloccate, non possono rientrare in Italia o tornare nelle loro case (foto). La reclusione di Al Bano a Cellino San Marco è di certo dorata ma questo non significa che non abbia preoccupazioni, non tutti i suoi figli sono con lui. L’emergenza coronavirus tiene uniti il cantante e la Lecciso, non importa a nessuno in questo momento se stiano o meno insieme come coppia, ma è importante l’appello anche lui fa a tutti di restare a casa. “Siamo in guerra contro un nemico che abbiamo creato noi” è il commento duro di Carrisi che se accanto ha i figli più piccolo Bido e Jasmine, è in pena per Romina junior che è rimasta a Ibiza e non riesce a tornare a casa, a rientrare.

ANCHE CRISTEL NON POTRA’ SPOSTARSI FACILMENTE

“A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare e non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria. In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine”. Inoltre, immagina che Romina Power sia molto arrabbiata. Loro due non sembra si vedano al di fuori degli impegni di lavoro. Al Bano non sa nemmeno di preciso dove va quando lei è a Roma.

“Se la conosco bene, deve essere arrabbiata nera. Voleva a tutti costi tornarsene in America, ma Trump ha bloccato tutti i voli. Benedetta donna, mi sa che dovrà rassegnarsi a stare in Italia per un po’”. Conclude che non ha paura della malattia in sé, è un fatalista: “Se mi tocca, mi tocca. Però da qualche tempo stiamo vivendo un momento strano”.